Música per la Llibertat convoca el 358è 'Cant dels Ocells'

Aquest dijous, 14 de novembre, Música per la Llibertat convoca a la plaça de Cort de Palma a les 20 h el 'Cant dels Ocells', i serà la seva trobada número 358.

Aquesta iniciativa ciutadana s’aplega cada dijous per solidaritzar-se amb tots els represaliats catalans, per la independència, per l’amnistia, per demanar la llibertat de Pablo Hasél i per l’absolució de Dani Gallardo, de Marcel Vivet i d’Oriol Calvo.

Música per la Llibertat

Cada setmana, des de l'octubre del 2017, quan Jordi Cuixart i Jordi Sánchez varen ser empresonats per motius polítics, un grup de persones es congreguen a la plaça de Cort de Palma per cantar el 'Cant dels ocells', entre altres cançons, com a mostra de rebuig a la repressió de l'Estat espanyol.