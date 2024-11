El Consell de Mallorca organitza la taula rodona 'Dones que cuiden dones' amb motiu del 25N

El Consell de Mallorca organitza una taula rodona amb el títol 'Dones que cuiden dones', en què participaran cinc professionals de diferents àmbits que donen atenció i protecció a dones en situació de vulnerabilitat. Aquest esdeveniment, que tendrà lloc el 19 de novembre a les 18 hores a CaixaForum Palma, forma part de les activitats impulsades per la institució insular amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, que enguany té per lema 'Respecte, igualtat i drets humans. Prou de violències cap a les dones'.

La finalitat de l’acte és que cada una d’elles aporti la seva experiència des del seu sector i expliqui com treballen per oferir suport i acompanyament a les dones que passen per situacions complexes. Les ponents són: Maria Mut, psicòloga i coordinadora del Casal Ariadna; María Domínguez Estela, educadora social i directora del programa Aurora; Francina Veny, inspectora en cap de la UFAM de la Policia Nacional; Lola Puertas, advocada del Servei d’Atenció Jurídica del Consell de Mallorca, i Elena Jiménez, ginecòloga de l’Hospital Universitari Son Espases.

El conseller de Presidència, Antoni Fuster, ha assenyalat que l’objectiu de la taula rodona és «posar rostre a la resposta professional davant les violències». Així mateix, el conseller ha destacat que «és important conèixer tota la part humana que fa realitat els serveis de suport a les dones».

Antoni Fuster ha afirmat que «des del Consell, treballam fermament per erradicar la violència masclista i per defensar els drets de totes les dones de la nostra illa. Aquesta taula rodona és un exemple clar de la dedicació que s’ofereix cada dia per donar suport real i efectiu a les dones que pateixen violència».

A causa de la limitació d’aforament, el Consell de Mallorca convida les persones que hi vulguin assistir a inscriure-s’hi abans del 15 de novembre en aquest l’enllaç.