Més per Palma: «La llei d’amnistia urbanística del PP s’ha de derogar immediatament per pur sentit comú»

Neus Truyol, portaveu de Més per Palma, ha explicat els motius pels quals la llei d’amnistia urbanística del PP s’ha de derogar immediatament, per pur sentit comú i per minimitzar els riscos per a la gent. Més per Palma insisteix en la necessitat de retirar el Decret-llei 3/2024 per protegir la seguretat de la ciutadania.

Truyol ha recordat que ja el passat mes de juny MÉS va presentar una proposició que alertava del perill d'aprovar aquesta amnistia, impulsada per PP i Vox, que facilitava la construcció i regularització d'habitatges en zones de risc d'inundació, entre d'altres. Tot i els perills evidents, tant el PP com Vox varen mantenir el seu vot a favor de l'amnistia.

Un avís que ve d’enrere

"El nostre posicionament al juny era clar: aquest decret augmenta les conseqüències que pot tenir un episodi de pluges fortes a Palma. Avui, amb els fets recents del País Valencià, tenim una nova prova de les devastadores conseqüències que poden tenir aquestes decisions polítiques", ha declarat Truyol.

Una crida urgent a la responsabilitat

Més per Palma exigeix que el govern revisi aquest decret immediatament per tal de prioritzar la seguretat dels residents de Palma per sobre de qualsevol altre interès. «Permetre construir en aquestes zones és jugar amb foc. Els nostres barris no poden continuar sent víctimes d'una política urbanística que posa en risc la seguretat de les persones i els seus béns, com ara els seus habitatges».

La DANA de València: un advertiment clar per a Palma

La devastadora DANA que va afectar el País Valencià mostra els perills reals d'ignorar tant la naturalesa com els efectes del canvi climàtic i de construir en zones de risc. Palma és, amb diferència, el lloc més perillós de Mallorca pel que fa al risc d'inundacions. «El canvi climàtic i les pluges torrencials poden afectar directament més de seixanta mil persones que viuen actualment a diferents barris de Palma. Per tant, el que no hem de fer és fer més gran el problema», ha afirmat Truyol.

Casos Concrets: Urbanitzacions il·legals en zones inundables

Si el PP no rectifica, el nou decret permetrà la legalització de diverses urbanitzacions situades, segons el visor d’urbanisme, en zones amb risc d’inundació. Dins la capa APR-IN_T500 (classificació dins el visor d'urbanisme de les Illes Balears que identifica àrees amb perill d'inundacions associades a un període de retorn de 500 anys), es troben les següents zones:

Sa Riera : Sector NR/43-01 Can Moreno (El Hoyo) .

: Sector NR/43-01 . Torrent Gros : Sector NR/53-07 S'Olivaret i Camí de Santiago .

: Sector NR/53-07 i . Prat de Sant Jordi: Sector NR/83-03 Es Prat.

A més, el visor IDEIB, en les zones potencialment inundables segons les planes geomorfològiques d'inundació, inclou altres àrees urbanitzades de risc:

Casa Blanca : Inclou zones com Son Verí de Baix , NR/84-14 Ses Palmeres i NR/87-07 Camí 142-Son Aixeló .

: Inclou zones com , NR/84-14 i NR/87-07 . Torrent Gros: Àrees de Son Gudí-Son Gual (prop de l’EDAR) i Son Monedero (carrer Sineu), a més de zones urbanes, com Es Rafal, Son Malferit, Can Fonoll, Nou Llevant est i Portitxol (Sa Petrolera).

Involució perillosa

«No podem permetre més construccions en zones inundables. El 2020, el Pacte de Progrés aprovà una llei autonòmica de mesures urgents de protecció del territori de les Illes Balears. Una normativa que prohibia la construcció, a Mallorca, de nous habitatges familiars en terrenys inclosos completament en Àrees de Prevenció de Riscos (SRP-APR), ja fos aquest risc d’inundacions, incendis, erosió o esllavissades. Des del mes juny, amb l’Amnistia que varen aprovar, el PP i VOX fan feina en sentit totalment contrari, tot i les evidències dels greus perills que això suposa per a les persones, per als seus béns i per al Medi Ambient. Derogar ara aquesta amnistia seria un exercici de responsabilitat. Cal minimitzar els riscos,» ha advertit Truyol.

Reafirmant el compromís amb un urbanisme responsable

Més per Palma exigeix, per tant, al Govern que derogui el Decret-llei 3/2024. "Demanam al PP que, després de la devastació provocada a la península per la darrera DANA, faci un acte de responsabilitat. Som conscients que el risc zero no existeix, però les administracions i els governs han de treballar per minimitzar els riscos. Prevenir és fonamental. L'urbanisme ha de garantir que els habitatges estiguin construïts en espais segurs. És el moment que PP i Vox entenguin la gravetat de la situació i escoltin els experts", ha conclòs Truyol.