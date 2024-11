Podem exigeix a l’Ajuntament de Palma la paralització de totes les llicències en zones inundables

Lucía Muñoz, regidora d'Unides Podem a l'Ajuntament de Palma ha presentat avui una proposició urgent per a adaptar la ciutat «a la nova normalitat climàtica» i mitigar els efectes del canvi climàtic. Segons Muñoz, «la tragèdia que ha devastat València» obliga els representants públics a «reflexionar profundament sobre les mesures que s'han de prendre per a prevenir i mitigar els efectes d'unes DANA que seran cada vegada més freqüents i intenses a conseqüència de la crisi climàtica». Així, Muñoz ha fet referència a la «vulnerabilitat creixent de les àrees urbanes situades en zones propenses a inundacions i pluges torrencials» indicant que «els experts ja han advertit que el que ha passat a València pot passar algun dia a Palma» i «hem de prendre mesures urgents per a garantir la seguretat de la ciutadania».

Així, Unides Podem ha presentat una desena de propostes urgents «en tres àmbits: prevenció i sensibilització, reforç dels serveis d'emergència i, especialment, una adaptació de la ciutat a la crisi climàtica que es prengui de debò els avisos de la comunitat científica i els activistes ecologistes». En aquest sentit, Muñoz ha advertit que «hi ha decisions que s'han pres en l'últim any que s'han de reconsiderar com la legalització de construccions en zones inundables, les noves construccions en zones de risc o la reclassificació d'usos de parcel·les que estiguin en aquestes zones». En aquest sentit, els morats urgeixen a l'Ajuntament a paralitzar totes les llicències en zones de risc a través de, d'una banda, «una moratòria total i urgent» i, per un altre, de «la suspensió cautelar de les quals estiguin en tràmit o ja hagin estat atorgades, almenys fins que entri en vigor la llei de seguretat pública» anunciada aquesta setmana per la presidenta Prohens. Els morats exigeixen a més «recuperar l'autorització prescriptiva de Recursos Hídrics per a atorgar llicències, que va fulminar aquest equip de govern municipal».

Així, Muñoz ha afirmat que «si és cert que el Partit Popular és conscient dels riscos del canvi climàtic i si la predisposició del Govern a adaptar la llei de seguretat pública a l'emergència climàtica és sincera, l'Ajuntament de Palma ha d'estar a l'altura del repte i prioritzar la vida per sobre de qualsevol criteri econòmic». En aquest sentit, Unides Podem exigeix també «revisar els plans d'emergència i els protocols de l'Ajuntament així com la normativa municipal d'edificació i urbanisme, per a adequar-los a la nova realitat del canvi climàtic, un pla d'inversions per a adequar la ciutat a la nova normalitat climàtica i el reforç dels serveis d'emergència municipals». Respecte a la prevenció, Muñoz ha proposat «campanyes de sensibilització i prevenció "perquè la ciutadania, especialment la que viu en zones inundables, conegui les alertes i protocols d'actuació". Finalment, Muñoz ha instat la col·laboració interinstitucional per a «actualitzar els mapes d'inundació de Palma per a adequar-los a la nova realitat» perquè, en les seves paraules, «entenem que totes les zones que eren potencialment inundables ara ja són zones inundables».