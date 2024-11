Denuncien l'Ajuntament de Palma per no suspendre el servei de galeres malgrat les alertes per tempestes

El partit animalista Progreso en Verde acusa l'Ajuntament de Palma, en concret el regidor de Mobilitat, Antonio Deudero, de «posar en perill la ciutadania i els cavalls de les galeres per no suspendre el servei de galeres malgrat les alertes per fortes tempestes dels darrers dies». Així, anuncien que procediran a denunciar davant el Seprona.

«La Policia Local no té avís de suspendre el transport de galeres encara que es donin alertes per fortes pluges i tempestes malgrat que així ho va afirmar el regidor de Mobilitat al Ple del mes de setembre», han criticat.

«És una vergonya que no se suspengui el servei de galeres de cavalls i es posi en perill la ciutadania i els mateixos equins. Tot i les alertes dels darrers dies per part de l'Aemet, des de Cort no s'ha donat cap ordre per suspendre el servei de galeres. Alguns conductors de galeres han fet cas omís a les alertes per tempestes i han sortit a prestar servei com si res. Tancament de parcs i jardins, s'han d'evitar desplaçaments innecessaris, però fer una volta per Palma en cavall està permès. I encara tenen la poca vergonya de dir que els importa la seguretat dels ciutadans», denuncia Guillermo Amengual, president de Progreso en Verde.