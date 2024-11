'Aquests desastres no són naturals i els seus responsables tenen nom': Concentració davant la seu del PP a Palma per a exigir la dimissió de Mazón

Aquest dijous, 7 de novembre, a les 19 h, Mallorca s'ha sumat a les concentracions d'arreu dels Països Catalans en solidaritat amb les persones afectades per la DANA al País Valencià. En aquest cas, la protesta s'ha fet davant la seu del PP Illes Balears (carrer del Palau Reial, 10, Palma).

Amb el lema 'Aquests desastres no són naturals i els seus responsables tenen nom' s'ha reclamat la dimissió del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, i el seu equip de Govern com a màxims responsables d’aquesta catàstrofe.

Convocats per l'Esquerra Independentista de Mallorca, en el seu manifest, els manifestants han criticat que les víctimes són «conseqüència directa d'un sistema criminal» i de la gestió de la Generalitat Valenciana, per «posar els beneficis econòmics per sobre de la seguretat de la població».

Durant la protesta s'han cantat consignes com «Mazón dimissió», «Qui sembra la misèria, recull la ràbia» o «Mazón assassí, els has deixat morir», mentre sostenien una pancarta en què es podia llegir «La tempesta és perillosa, el capitalisme és mortal».

Els convocants han censurat que Mazón ignoràs les alertes de l'Aemet, que mantengués l'activitat productiva i que minimitzàs els riscos del temporal, «cosa que ha provocat els centenars de morts i desapareguts».

Alhora, han remarcat que l'ajuda institucional s'ha mostrat «absolutament insuficient» amb un Govern «desaparegut» durant la catàstrofe i, que en lloc d'emprar «tots els recursos disponibles, acompanya el Rei a fer-se fotos en la misèria».

D'altra banda, han censurat que es prohibeixi i es criminalitzi l'entrada de voluntaris a les zones afectades on no tenen aigua, llum ni aliments. En el seu discurs, també han criticat que la Generalitat retalli en serveis d'emergències mentre destina més doblers a promoure festejos taurins.

«Ara el Govern espanyol i l'autonòmic es llencen la pilota els uns als altres però no hem d'oblidar que tots són responsables de posar les vides de la classe treballadora al servei de la patronal», han defensat, i han posat d'exemple el cas de Mercadona que va obligar i obliga els treballadors a anar a treballar quan ho han perdut tot.

En aquest sentit, han advertit que Mallorca no és «aliena» als «mals sistèmics» del capitalisme, i per això «qualsevol dia es pot trobar en la mateixa situació si no es posa remei».

També han censurat que l'extrema dreta aprofiti la situació per a fomentar discursos d'odi i la manipulació dels mitjans de comunicació.

D'altra banda, han posat en valor l'organització popular amb jornades de treball i recollides de material a tot el territori però en el cas de Palma a La Fonera i l'Elèctrica.

Des de la plataforma convocant han demanat l'activació d'una acusació popular contra Mazón, responsabilitats penals per a les empreses que varen posar en risc la vida dels treballadors, impost extraordinari a les rendes més altes i les grans empreses per a pagar els danys i el reallotjament dels afectats en habitatges buits, sense cap cost.