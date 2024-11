La inauguració del nou local de l’Ateneu La Fonera fou tot un èxit

L’Ateneu La Fonera va inaugurar dijous passat, 31 d’octubre, el seu nou local, després de fer una gran reforma que ha durat un any. La Fonera té aquest local al carrer Manacor de fa un any, però hi havia molts desperfectes que els membres de l’ateneu volien millorar. Tot i això, l’espai era utilitzable i s’hi han fet diversos actes durant l’any.

Neus Blanch, membre de l’ateneu ha explicat al dBalears que «s’han arreglat els banys, s’ha condicionat per poder obrir com a bar, s’han canviat les parets, tota la il·luminació i el mobiliari. Ha costat molt de temps aquesta reforma i es nota que no és el mateix local que hi havia abans». «Fa un any que feim molta obra, anam arreglant coses…, i després de tants horabaixes de tanta feina, i tantes reunions d’hores i hores, mola que podem obrir per fi», conclou Blanch.

La festa d’inauguració de l’espai va començar a les 18 h i hi va assistir molta gent. Núria Sbert i Clara Ingold van fer un discurs molt eixerit amb tocs d’humor; i la bauxa va durar fins a les 23 h.

Divendres, primer de novembre, van obrir en horari normal: de dimarts a dissabte. L’horari de l’Ateneu La Fonera és els dimarts de 19 h a 23 h; i de dimecres a dissabte de 17 h a 23 h.

Podeu veure les actualitzacions de l’Ateneu La Fonera a les seves xarxes socials.