L'Ajuntament de Palma tancarà cementeris i parcs com a mesures de prevenció davant la DANA

La comissió de Protecció Civil Municipal de l'Ajuntament de Palma (PlaterPalma), reunida aquest dijous, 31 d’octubre, amb caràcter d'urgència, ha acordat posar en marxa una sèrie de mesures preventives davant la possibilitat que a partir de divendres capvespre, primer de novembre, es produeixin fortes tempestes a Ciutat a conseqüència d'una DANA que actualment és a Portugal i que es desplaça cap a les Illes Balears.

El tinent de batle de coordinació municipal, Javier Bonet, que ha presidit la reunió en nom del batle de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha explicat que aquestes mesures entren en vigor davant de la situació d'alerta groga per fortes tempestes activada pel govern de les Illes Balears, «cosa que ens obliga a posar en funcionament tots els mecanismes de prevenció necessaris».

Davant d'aquesta situació, Bonet ha avançat una sèrie de mesures que ha pres la comissió, recomanant a la població «que eviti al màxim els desplaçaments i passejar per zones arbòries».

Entre les mesures adoptades per la comissió, cal destacar les següents:

- De cara a la celebració de Tots Sants, s'ha acordat el tancament des d’aquest divendres, primer de novembre, a partir de les 14.00 hores i fins dilluns dia 4, de tots els cementeris de Palma. La setmana que ve, entre dilluns dia i diumenge dia 10, s'ampliarà l'horari de manera excepcional entre les 8:00 i les 21 hores ininterrompudament.

- Aquest divendres, primer de novembre, a partir de les 14:00 hores es tancaran els parcs i jardins de la zona del Passeig Sagrera, Bosc de Bellver, parc de Son Tarres (Son Parera) i parc de ses Vies.

- La policia local i els serveis socials acudiran als assentaments propers a zones inundables (Son Rossinyol, Sa Riera i zona del Torrent des Rafal) instant les persones que habiten en aquests assentaments que els abandonin, oferint-los un lloc segur on poder instal·lar-se.

- La policia local i els bombers prestaran especial atenció i control sobre zones «especialment sensibles» com puguin ser túnels, torrents i passos subterranis.

- La policia local i els bombers reforcen les seves plantilles habituals i de guàrdia de cap de setmana per a atendre les necessitats de la població si fossin requerits davant de la possibilitat que es produeixin intenses pluges i tempestes.

- S'han activat els serveis de protecció civil i la sala de control de mobilitat.

- EMAYA posa en prealerta vint brigades que s'activaran immediatament davant de possibles incidències.

El tinent de batle ha advertit que «no estem en alerta vermella, però és essencial avisar la població per evitar riscos més grans».

El cap dels bombers de Palma, Eder García, per part seva, ha explicat que aquestes mesures s'activen en conèixer-se que aquesta DANA, segons les previsions meteorològiques, «està situada actualment a Portugal i en les hores vinents rotarà i es dirigirà a les Balears, passant pel Mediterrani i recarregant aigua, cosa que podria originar fortes tempestes i aparell elèctric a Palma».

L'Ajuntament de Palma demana precaució a tots els ciutadans i «que tinguin en compte les mesures necessàries davant d'aquest tipus de situacions, com ara assegurar portes i finestres i quedar-se a les zones altes de la casa, retirar de l'exterior tot allò que pugui ser arrossegat per l'aigua, evitar els soterranis o zones baixes, com ara garatges. Igualment, s'aconsella allunyar-se de torrents i zones inundables i evitar els desplaçaments», conclou Bonet.