PSOE Palma: «L’Oficina Antiocupació respon més a un eslògan polític que no pas a una eina eficaç»

La decisió del PP i Vox d'eliminar l’Oficina Antidesnonaments i fusionar-la amb la nova Oficina Antiocupació representa un gir preocupant en la política d'habitatge a Palma. Per al PSOE Palma, «la seva eliminació a favor d'una nova oficina que, en essència, respon més a un eslògan polític que no pas a una eina eficaç, demostra el nul interès del PP i Vox de desenvolupar mesures reals per a afrontar la crisi d'habitatge que afecta Palma», segons el portaveu socialista a Cort, Xisco Ducrós.

Des de la seva creació el 2015, l'Oficina Antidesnonaments ha demostrat ser una eina efectiva per a ajudar les famílies en risc de perdre casa seva, oferint suport legal i recursos per a evitar desnonaments. Aquesta decisió del PP-Vox posa en risc els avenços aconseguits en la protecció dels drets dels llogaters i les famílies vulnerables, alhora que desvia la necessària acció urgent de polítiques que fomentin l'accés a habitatge assequible i la regulació del mercat del lloguer. A més, i gràcies a una decisió erràtica del batle Martínez, «la ciutadania de Palma perd una oportunitat d'abordar l'arrel del problema: la manca d'habitatge assequible i l'augment desmesurat dels preus del lloguer», ha afirmat el portaveu socialista.

El PSOE Palma proposa diferents mesures per a afrontar el problema de l’habitatge com la regulació dels preus del lloguer, que permetria reduir una mitja de 950 euros al mes els lloguers; la compra d'habitatges per part de l’Ajuntament de Palma per valor de 30 milions d’euros i el desenvolupament de projectes de construcció d’habitatge públic, a més de la prohibició del lloguer vacacional a unifamiliars.

Amb la nova Oficina Antiocupació «queda clar que el PP i Vox renuncien a abordar amb un projecte integral i eficaç un dels principals problemes de la ciutadania». «Lamentablement, sense mesures concretes que atenguin la disponibilitat i l'accés a l'habitatge, aquesta iniciativa no farà res més que perpetuar la crisi d’habitatge a Palma», ha conclòs Ducrós.