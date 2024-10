Contreras: «Massificació turística o la nostra gent gran?»

Davant les conseqüències nefastes de la massificació turística que, entre d'altres, afecten el dia a dia de les persones majors, Més per Palma ha llançat una proposta clara i contundent: redirigir els 1,6 milions d'euros destinats a la promoció turística de la ciutat cap a un Pla Municipal Contra la Solitud No Desitjada.

Aquesta iniciativa, defensada pel regidor Miquel Àngel Contreras, cerca respondre a les necessitats reals d’una part vulnerable de la població: les persones grans que viuen totes soles. Contreras ha criticat durament l’augment del pressupost turístic per part del govern del PP, que dirigeixen el batle Jaime Martínez i el regidor de Turisme Javier Bonet, i ha plantejat una proposta clara: «La massificació turística afecta greument les persones majors en el seu dia a dia i augmenta les probabilitats de patir solitud no desitjada. O la perpetuam, com vol el PP, o cuidam la nostra gent gran. Nosaltres ho tenim clar».

«Massificació turística o la nostra gent gran?»

«Ens trobam davant una realitat alarmant: mentre augmenten les partides per promocionar la ciutat per als turistes, les nostres persones grans pateixen la solitud en silenci. Per què destinar 1,6 milions d’euros a continuar massificant la nostra ciutat quan els podríem utilitzar per combatre la solitud i millorar la qualitat de vida de milers de persones?», s’ha demanat Contreras.

La decisió a prendre, segons Més per Palma, és evident: «O apostam per un model que perpetua la massificació turística, com volen Martínez i Bonet, o prioritzam les necessitats de la nostra gent gran. És el moment d'escollir els que realment importen», ha afegit.

La solitud, un problema que afecta milers de persones

Les dades mostren que més de 17.000 persones grans de Palma viuen totes soles i pateixen una solitud no desitjada. Segons la guia per combatre la soledat no desitjada, presentada recentment per la Fundació Sant Joan de Déu, aquest aïllament té conseqüències greus sobre la salut física i mental de la gent gran, augmentant el risc de patir depressió, ansietat i altres problemes de salut. «No podem permetre que la nostra gent gran visqui sense suport. És un problema de salut pública que hem d'abordar immediatament», ha explicat Contreras.

En la mateixa línia, el regidor ha recordat que durant la legislatura passada l'àrea de Benestar Social inicià un programa de detecció de la solitud no desitjada. «Tenim constància que el programa segueix, però ara cal fer una passa més, ser valents i abordar el problema. Les nostres persones majors mereixen el màxim d'atenció i cures».

Proposta de MÉS per Palma amb xifres concretes

El Pla Municipal Contra la Solitud No Desitjada inclouria accions concretes amb el següent pressupost:

480.000 euros destinats a contractar professionals (treballadors socials, psicòlegs) i coordinar voluntaris que oferirien acompanyament a les persones grans.

(treballadors socials, psicòlegs) i coordinar voluntaris que oferirien acompanyament a les persones grans. 320.000 euros per desenvolupar programes i tallers grupals per combatre l'aïllament social.

per combatre l'aïllament social. 160.000 euros per a campanyes públiques de sensibilització sobre la solitud i l’acompanyament comunitari.

sobre la solitud i l’acompanyament comunitari. 240.000 euros en tecnologia (plataformes digitals, videotelefonades) per mantenir connectades les persones grans amb familiars i voluntaris.

(plataformes digitals, videotelefonades) per mantenir connectades les persones grans amb familiars i voluntaris. 240.000 euros per finançar serveis de suport directe, com visites a domicili i transport.

«Amb aquestes accions no només milloraríem la vida de les persones grans de Palma, sinó que també crearíem una ciutat més solidària i inclusiva. No es tracta de triar entre els turistes i la nostra gent, sinó de posar sobre la taula les prioritats que realment importen», ha remarcat Contreras.

La responsabilitat d'escollir

Més per Palma insta al govern del PP a reconsiderar les seves prioritats i a actuar amb responsabilitat social. «El que demanam és de sentit comú: utilitzar els recursos per atendre les necessitats reals dels nostres ciutadans. Palma ha de ser una ciutat per a tothom. I això comença per tenir cura dels qui més ho necessiten», ha conclòs Contreras.