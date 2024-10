Rebutgen el Pla de Remodelació del Port de Palma, defensant un model més sostenible

El Fòrum de la Societat Civil, associació que agrupa 27 entitats, ha presentat un informe crític sobre la nova proposta de remodelació del Port de Palma, que actualment es troba en fase d'acceptació d'al·legacions. Anteriorment, a principi d’estiu, el Fòrum s’havia reunit amb l’Autoritat Portuària de Balears, en el context del cicle de trobades realitzat per a presentar aquest projecte de reforma, on es va acordar la realització d’aquest document. L’informe ha estat elaborat per una comissió conformada per arquitectes, biòlegs i experts en medi marí, específicament delegada dins el Fòrum per a analitzar la proposta. Aquesta comissió del Fòrum manifesta la seva preocupació per l'impacte ambiental, l’enfocament i priorització d’usos del futur port i la manca d'un procés de participació ciutadana autèntic i transparent.

El Fòrum expressa el seu rebuig a qualsevol ampliació de la superfície abrigada del port i insisteix que la nova proposta pot suposar una ampliació encoberta, amb la concentració de les activitats industrials i de reparació al dic de l'oest, que necessitarà una major superfície de la disponible per a fer viable aquesta reordenació. Això implicaria l'abocament de grans quantitats de ciment al mar, afectant negativament l'entorn del Castell de Sant Carles.

L'associació també critica la possible creació d'un nou espigó per al transport de mercaderies perilloses i l'increment de molls per a ferris, accions que considera contràries a la preservació de la qualitat de les aigües del port i la sostenibilitat de la ciutat.

A més, pel Fòrum, aquesta «ampliació encoberta», està desalineada amb l’actual missatge general de necessitat de decreixement turístic. «Demanem un espai de port-ciutat ubicat al moll vell dedicat als residents i no als turistes, recuperant l’antic Passeig de la Riba», recullen a l’informe. «Aquesta zona planteja una gran oportunitat per crear una zona que obri la ciutat al mar, en comptes d’una zona comercial dirigida al turisme que dugui a una implantació d’uns usos que són més propis de l’espai urbà que del port».

Demandes per un port verd i adaptat al canvi climàtic

El Fòrum destaca la importància de transformar el Port de Palma en un 'port verd', seguint l'exemple de nombrosos ports europeus, i en línia amb els objectius de descarbonització globals. Es plantegen mesures com donar prioritat per l’amarrament d’embarcacions amb sistemes de propulsió més respectuosos amb el medi ambient, així com continuar treballant en la línia d’electrificació del port.

La plataforma d’entitats subratlla la necessitat d'un replantejament de les activitats portuàries, que prioritzi el trànsit de mercaderies, la pesca i l'ús tradicional del port per sobre de la demanda turística creixent. «El port ha de ser un actiu al servei de la ciutat, no un espai orientat exclusivament al turisme», recullen a l’informe. També la creació d’infraestructures de pràctica de l’esport marítim, com un port de vela lleugera públic, al costat de llevant del moll vell, a fi de facilitar la sortida al mar de les embarcacions de vela.

El Fòrum també exigeix a l’informe una reducció progressiva en el número i grandària dels megacreuers que fan escala al port de Palma fins a arribar a zero, definir la capacitat de càrrega de la ciutat i impulsar la transició cap a creuers més petits i menys contaminants.

Un procés de remodelació amb participació ciutadana

El Fòrum de la Societat Civil insta l'Autoritat Portuària de Balears a garantir un procés de remodelació transparent i obert a la participació ciutadana, que permeti una autèntica deliberació sobre el futur del port. A més, demana la inclusió d'un representant de la societat civil al Consell d’Administració del Port per assegurar que els interessos ciutadans prevalguin sobre els econòmics.