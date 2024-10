El Govern inaugura un dispositiu assistencial per a tractar les conductes addictives entre els joves

La consellera de Salut, Manuela García, ha inaugurat la nova Unitat de Conductes Addictives per a Joves (UCA Jove) situada al recinte del Parc Sanitari Bons Aires. Aquest nou dispositiu assistencial unificarà aquest servei que, des de la seva creació el novembre del 2006, s'ha prestat a quatre espais diferents a Mallorca.

A la inauguració del nou espai assistencial hi han assistit, a més de la consellera de Salut, la directora general de Salut Mental, Carme Bosch; el director general d'Afers Socials de la conselleria de Famílies i Afers Socials, Josep Falcó, i la directora gerent de l'hospital de Son Espases, Cristina Granados, entre d'altres autoritats.

La nova UCA Jove, a la qual es podrà acudir sense necessitat de ser-hi derivat per un professional sanitari i que, per tant, és d’accés lliure, públic, gratuït i confidencial, estarà atesa per un equip de 6 professionals a temps complet: un psiquiatre, una psicòloga, una infermera, una treballadora social, una educadora social i una administrativa.

Si la UCA Jove va iniciar el seu camí el 2006 amb deu pacients, al tancament del 2023 ja atenia 853 usuaris. Aquest dispositiu assistencial està dirigit a la població infantojuvenil de fins a 21 anys que pateix algun tipus de trastorn addictiu, tant amb substàncies com sense.

La consellera de Salut s'ha felicitat que la nova UCA Jove posi fi a la dispersió que patia aquest servei des de la seva creació l'any 2006, i que durant tots aquests anys ha compartit espai assistencial a Mallorca amb quatre UCA més que també atenien pacients adults, a partir dels 22 anys.

«A la fi s’atén una demanda històrica de dotar un espai propi per als joves amb aquestes problemàtiques, una consulta adaptada a la seva realitat i a les seves necessitats i que lluiti contra l’estigmatització d’aquest sector poblacional especialment vulnerable en un espai digne i confortable», ha subratllat Manuela García.

Aquest edifici, en el qual abans hi havia una UCA d'adults, ha estat reformat mitjançant fons finalistes del Ministeri de Sanitat per a l'any 2024-2025 i executat pel Servei de Salut, en un espai propi de l'hospital de Son Espases com és el Parc Sanitari de Bons Aires.

Suport a la Xarxa d'Inclusió Social

Al llarg de la visita també s'ha presentat el Programa de Suport a la Xarxa d'Inclusió Social que ja ha iniciat la Direcció General de Salut Mental. Té com a objectiu facilitar la coordinació entre les dues xarxes que actuen amb el col·lectiu de persones sense sostre o allotjades a albergs que pateixen trastorns mentals greus: l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) i els dispositius assistencials de Salut Mental.

D'àmbit autonòmic, va destinat tant a les persones que necessiten un acompanyament com als professionals que els atenen i que requereixen un assessorament.

Ja s’han incorporat al Programa de Suport a la Xarxa d’Inclusió Social 2 professionals a jornada completa, 1 treballador social i 1 infermer de salut mental, contractats pel Servei de Salut. Actuaran com a gestors de casos i serviran d’enllaç entre els dispositius de Serveis Socials i de la Direcció General de Salut Mental.

D'aquesta manera, s'atén novament una reclamació històrica, perquè des de fa més de 15 anys els dispositius de la xarxa d'inclusió de totes les illes, i especialment els de l'IMAS, sol·licitaven més suport de la xarxa de salut mental, ja que treballen amb persones amb dificultats greus per accedir a la multitud de recursos que hi ha, ja sigui per l'existència de patologies mentals diagnosticades o sospitades, per dependència física a alguna substància o per la manca d'adaptació a les circumstàncies personals.

El director general d'Afers Socials de la Conselleria de Famílies i Afers Socials, Josep Falcó, ha destacat la importància de la col·laboració entre les administracions competents en matèria d'addiccions. «El consum de drogues en edats primerenques suposa clarament un risc de vulnerabilitat social al qual hem de posar fre i la intervenció precoç és la millor eina», ha dit.