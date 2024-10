L'Ajuntament de Palma aprova les partides per comprar l'edifici de Gesa i l'antic cinema Metropolitan

La Junta de Govern extraordinària de l'Ajuntament de Palma ha aprovat aquest dimarts un conjunt de modificacions de crèdit per un valor global aproximat d'una mica més de 27,3 milions d'euros, que es destinaran a la compra de l'edifici de Gesa o el Cinema Metropolitan, entre altres mesures.

Aquestes operacions pressupostàries van destinades a dotar de finançament a tota una sèrie de projectes que l'equip de govern municipal considera «essencials i prioritaris» per a la ciutat.

L'Ajuntament ha explicat que una primera actuació serà la compra de l'antic edifici de la companyia Gesa, a la façana marítima. En aquest cas, s'han habilitat dues modificacions de crèdit per valor de prop de 13,1 milions d'euros i 7,5 milions, per la qual cosa en total sumen 20,6 milions d'euros.

Al mateix temps, aquests recursos pressupostaris derivats de les modificacions de crèdit serviran per a fer front al pagament de la compra de les dependències del cinema Metropolitan, en el barri de Pere Garau.

La partida comptabilitzada puja a 1,5 milions d'euros i s'uneix a la inversió, ja materialitzada i a la disposició de l'Ajuntament, procedent de la Llei de Capitalitat. L'import de totes dues aportacions supera els quatre milions d'euros.

La intenció de Cort és aprofitar l'espai de l'antiga sala de projeccions cinematogràfiques per a reforçar l'oferta d'infraestructures i equipaments comunitaris en aquesta zona, atès que registra un gran pes demogràfic a Palma.

Així mateix, es pretén donar resposta a una reivindicació històrica dels veïns i el teixit associatiu d'aquesta àrea geogràfica de la capital.

Quant a la resta de modificacions, cal destacar una partida de gairebé 1,1 milions d'euros destinada a l'expropiació de terrenys a Can Tàpera i al carrer Taronger, una altra de prop de 300.000 euros orientada a projectes de la Fundació Palma Turisme, i una tercera una mica superior als 3,4 milions d'euros que ha estat sol·licitada per l'àrea d'Urbanisme, Habitatges i Projectes Estratègics per a fer front a diferents operacions comptables del departament.