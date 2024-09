Manifestació unitària a Palma '1 any de solidaritat, 76 anys de resistència: aturem el genocidi a Palestina'

Mallorca per Palestina, Ciutadans per Palestina, Mallorca per la Pau i la CGT han convocat per a diumenge, 6 d'octubre, una manifestació unitària amb el lema '1 any de solidaritat, 76 anys de resistència: aturem el genocidi a Palestina'.

La manifestació serà, a partir de les 18 hores, des de la plaça d'Espanya fins al Born, Palma, per a «denunciar el tràgic aniversari del genocidi a Gaza, i per a recordar que això no va ser més que la continuïtat de 76 anys d’espoli i violència contra el poble palestí».

Manifest

«Des de la intensificació del genocidi a Palestina fa un any, I’entitat sionista ha assassinat impunement un mínim de 45.000 persones, més de la meitat infants. Xifres que són molt més elevades sota la runa, i podrien arribar a 100.000. Entre aquestes, hi ha més de 200 periodistes i 300 treballadores humanitàries. 150 centres sanitaris i 500 escoles han estat bombardejades, totes les universitats destruïdes, i assistim a la major crema de llibres i biblioteques de la història.

Fa un any, el poble palestí s’alçà contra un règim colonial, fonamentat en l’apartheid, assentat en la barbàrie militarista. El 7 d’octubre no és l’inici de res. Parlem d’una ocupació i un genocidi de gairebé un segle que, no ho oblidem, forma part de la història colonial europea i que avui no seria possible sense suport de l’imperialisme euroamericà.

A Mallorca, com arreu del planeta, l’octubre passat ens llançarem als carrers enfurismats i enfurismades amb un genocidi cada dia més sinistre. Més enllà d’accions propagandístiques, el govern PSOE-SUMAR ha fet veure que cerca la pau amb un reconeixement de l’Estat palestí que, tard i malament, només reconeix el 22% de Palestina. Mentrestant, el darrer any ha invertit més de 1.027 milions d’euros en compravenda d’armes a Israel. Munició fabricada a Espanya s’empra actualment per matar infants a Gaza. Tot plegat, davant la indiferència d’alguns sindicats i partits progressistes, que es mostren favorables a la causa palestina de paraula i, a la pràctica, s’acomoden en l’ambigüitat i l’equidistància.

Malgrat els intents de censura i criminalització del lobby sionista, amb l’ajuda esperada del govern balear o inesperada del rector de la UIB, a Mallorca estudiants i treballadors hem pres els carrers. Ens hem organitzat per boicotejar empreses amb interessos a Israel. Hem fet una llarga acampada de protesta a la UIB.

Alhora, exigim i exigirem molt més compromís als sindicats, partits i col·lectius anomenats progressistes: sigau conseqüents amb la seva retòrica, perquè arribarà el dia en què tothom s’haurà de fer la pregunta: i jo, què feia durant el genocidi? Avui, decididament al lloc correcte de la història, no podem sinó fer les reivindicacions següents:

1) En primer lloc, com recull la legalitat internacional, reconeixem el legítim dret dels palestins a defensar-se per tots els mitjans de l’ocupació il·legal i el genocidi sionista que pateixen des de fa 76 anys, amb el patrocini de l’imperialisme estatunidenc i europeu, avui representat per l’OTAN.

2) En segon lloc, exigim a les autoritats de l’Estat i de les Balears, així com a la UIB, que com afirma BDS manté vincles amb empreses que col·laboren amb el genocidi (Banc Santander, Palma Aquarium), trenquin totes les relacions amb l’etnoestat supremacista d’Israel: acadèmiques, econòmiques, diplomàtiques, culturals, esportives i militars. És hora que l’Estat espanyol, com altres països, imposi sancions a Israel fins que compleixi la llei i acati els drets humans.

3) En tercer lloc, reconeixem el dret internacional dels palestins a viure en pau i llibertat del riu al mar. Per sobre del paternalisme i els interessos imperialistes, ha de prevaldre el dret a l’autodeterminació dels palestins a decidir el seu futur.

4) Finalment, exigim l’alto-el-foc immediat i permanent a Gaza i la fi de la violència sionista a Cisjordània, on els darrers mesos s’ha intensificat la neteja ètnica. També, que s’acabin els atemptats terroristes i l’agressió al Líban, com també Iemen i Síria. Que cessi el bloqueig inhumà contra la població de Gaza, privada d’aliment, aigua potables, electricitat i recursos sanitaris en condicions».