Les Illes Balears se sumen a la Nit de la Recerca, el gran esdeveniment europeu de la divulgació científica

La Conselleria d’Educació i Universitats, a través de la Direcció General d’Universitats, Recerca i Ensenyaments Artístics Superiors, ha organitzat a totes les Illes Balears la Nit de la Recerca 2024, un gran esdeveniment de divulgació científica en el que tots els centres de recerca s’uneixen per apropar la tasca investigadora a la societat. El conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera, i el director general d’Universitats, Recerca i Ensenyaments Artístics Superiors, Sebastià Massanet, visiten aquest divendres horabaixa aquesta gran mostra.

La Nit de la Recerca és una iniciativa europea que se celebra l’últim divendres del mes de setembre a m´es de 300 ciutats de 30 països de tota Europa. L’objectiu és mostrar el paper que el personal investigador té per a la societat i l’economia, així com l’impacte de la seva tasca en la vida quotidiana dels ciutadans, amb la finalitat de despertar l’interès dels més joves per la investigació i les carreres científiques.

A més de la Direcció General d’Universitats, Recerca i Ensenyaments Artístics Superiors, col·laboren en aquesta iniciativa la Universitat de les Illes Balears (UIB), el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (Imedea), l’Institut de Física Interdisciplinar i Sistemes Complexos (IFISC), l’Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IDISBA), el Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (SOCIB), el Centre Oceanogràfic de Balears-Instituto Español de Oceanografía (COB-IEO), el Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera (MAEF), l’Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP) i la Societat d’Història Natural de les Balears (SHNB).

Per celebrar aquesta nit dedicada als investigadors, a Palma, concretament a l’escala reial del Moll Vell, s’ha muntat una fireta investigadora, un espai de tallers i experimentacions, i també microxerrades i projeccions, que abasten temes tan variats com les matemàtiques, el canvi climàtic, la biodiversitat de les Illes Balears o els nous sistemes de tractament del càncer. Per exemple, a l’estand de l'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, els visitants han conegut el Projecte Gatvaire (amb l'ajuda del còmic editat per la Conselleria i amb tatuatges per repartir entre els més petits), hi ha hagut també activitats com una lupa per mirar ous i larves per tal d'explicar el cicle d'aqüicultura o una xerrada sobre la recuperació, conservació i millora de les races autòctones de les Illes Balears, totes elles en risc d'amenaça.

La xerrada inaugural d’aquesta Nit de la Recerca està a càrrec de les doctores Anna Travesset, professora d’investigació del CSIC que desenvolupa la seva tasca a l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (Imedea), i Mariona Pascual, professora distingida del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la UIB que treballa a l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) de la Universitat.

Respecte a la Nit de la Recerca a l’illa d’Eivissa, s’ha realitzat a la seu del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, on s’ha organitzat una visita guiada a l’exposició 'Eivissa, Empúries, Ensérune: el viatge possible. Una experiència virtual'.