Divendres arriba la Nit Europea de la Recerca, la gran festa divulgativa dels investigadors

Amb l’objectiu d’apropar la tasca investigadora a la societat, la Conselleria d’Educació i Universitats, a través de la Direcció General d’Universitats, Recerca i Ensenyaments Artístics Superiors, ha organitzat la Nit de la Recerca 2024, un gran esdeveniment de divulgació científica que se celebrarà divendres a m´es de 300 ciutats de 30 països de tota Europa, entre elles Palma.

La Nit de la Recerca és una iniciativa europea que se celebra anualment el darrer divendres del mes de setembre amb l’objectiu de mostrar el paper que el personal investigador té a la societat i a l’economia, així com l’impacte de la seva tasca en la vida quotidiana dels ciutadans. Una altra de les finalitats d’aquesta festa és despertar l’interès dels més joves per la investigació i les carreres científiques.

El director general d’Universitats, Recerca i Ensenyaments Artístics Superiors, Sebastià Massanet, recorda que «la despesa en recerca és una inversió de futur, una inversió per trobar medicaments més eficients, millorar la producció dels aliments, conèixer més el medi ambient o produir productes tecnològics que millorin el nostre dia a dia. No vos perdeu la Nit de la Recerca. Vos hi esperam a tots».

L’acte central de la Nit de la Recerca serà a Palma, a l’escala reial del Moll Vell, on es muntarà una fira investigadora amb estands de diversos organismes i institucions científiques, un espai de tallers i experimentacions, i també hi haurà microxerrades i projeccions, que abasten temes tan variats com les matemàtiques, el canvi climàtic, la biodiversitat de les Illes Balears o els nous sistemes de tractament del càncer. Les pregoneres d’enguany seran les investigadores Ana Travesset, de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA), i la doctora Mariona Pascual Peña, de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) de la UIB.

La Nit de la Recerca també se celebrarà a Eivissa, concretament a la seu del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, on s’ha organitzat una visita guiada a l’exposició «Eivissa, Empúries, Ensérune: el viatge possible, una experiència virtual», una mostra amb un fort component tecnològic basat en la realitat virtual, hologrames i impressions 3D.

La Nit de la Recerca començarà a Palma a les sis de l’horabaixa i es perllongarà fins a la mitjanit. Es poden consultar tots els actes a través de la pàgina web de la Nit de la Recerca.