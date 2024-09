Palma acull la taula rodona 'Joves i l’Europa Verda a l’Euroregió. T’importa el futur del teu planeta? Què creus que pots fer?'

L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació de les Illes Balears, AMIC IB, ha organitzat aquest 30 de setembre a les 18 hores a l’Arxiu del Regne de Mallorca de Palma la taula rodona 'Joves i l’Europa Verda a l’Euroregió. T’importa el futur del teu planeta? Què creus que pots fer?', en el qual els creadors i creadores de contingut en català Toni Guiscafrè, Neus Gil i Aina Segura del pòdcast Anam Fent i Joan Salvador de Parlars Mallorquins i moderat per la periodista i responsable per part de l’AMIC IB de la comunicació i difusió del projecte Y4GreenERF, Isabel Serrano, debatran sobre sostenibilitat i la problemàtica del model de turisme actual a les Illes Balears.

El projecte Y4 Green ERF, adreçat als joves, neix amb l’objectiu de promoure una Europa més verda a partir de la comunicació d'accions a l’Euroregió Pirineus-Mediterrània. En aquest sentit, tracta d’explicar als joves quines polítiques s’estan fent des d’Europa per avançar en sostenibilitat i, el més important, que aquests joves facin arribar propostes concretes sobre quines accions creuen ells que s’han de fer des de la Unió Europea per aconseguir un planeta millor.

En cas concret de les Illes Balears, hi ha una gran preocupació per les conseqüències del turisme massiu, cap a on hem d’anar, com ha de ser el turisme del futur per equilibrar el model econòmic amb la sostenibilitat, propostes i objectius que s’haurien d’assolir a curt i llarg termini.

Des del passat mes de novembre fins aquest setembre s’han fet tallers a Catalunya, Illes Balears i Occitània, concretament a Girona, Figueres, Reus, Tarragona, Lleida, Palma i Carcassona. La iniciativa està coordinada per l'Euroregió Pirineus Mediterrània amb la col·laboració d'ADRET, Universitat de Girona, AMIC, AMIC Illes Balears, Young Europeans Toulouse i per les joventuts JEF PyrMed.