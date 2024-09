MÉS per Mallorca retreu al Govern la inacció en la millora del transport públic

MÉS per Mallorca ha retret al Govern la seva inacció en la millora del transport públic durant el ple del Parlament d'aquest dimarts. El partit ecosobiranista denuncia que el passat 27 de febrer la cambra va aprovar una moció dels mallorquinistes amb 45 mesures per millorar el transport públic com ara l'ampliació d'horaris de trens i bus, serveis de vespre entre setmana i nits de cap de setmana o noves línies de bus per connectar municipis amb hospitals, UIB i aeroport i que el Govern de Prohens no n'ha posada cap en marxa.

«Necessitam més i millor transport públic i el necessitam ja, però el Govern de Prohens no només falta a la paraula donada sinó als compromisos assumits davant el Parlament», ha afirmat el diputat de MÉS per Mallorca, Ferran Rosa, durant la interpel·lació al conseller de Mobilitat, José Luís Mateo, a qui ha demanat sobre l'estat de la posada en pràctica de la moció de MÉS per Mallorca aprovada per la cambra parlamentària el passat 27 de febrer que incloïa 45 mesures per millorar el transport públic. En aquest sentit, Rosa ha retret a Mateo que el Govern no hagi posat en pràctica cap de les 45 mesures dels mallorquinistes que van ser aprovades pel Parlament i que, en lloc de donar respostes, el conseller hagi defugit de retre comptes i hagi centrat el seu discurs a donar les culpes al Govern de l'Estat.

La moció de MÉS per Mallorca amb 45 mesures per capgirar i millorar la mobilitat sostenible va ser aprovada pel ple del Parlament el passat 27 de febrer i incloïa punts relatius a la millora i ampliació de les línies de bus i tren públics, a l'ampliació de les freqüències de tren i bus, la implantació de serveis nocturns, una major connectivitat en transport públic entre municipis, l'ampliació de les línies i xarxa ferroviària, la connexió amb servei d'Aerotib amb l'aeroport tot l'any; així com mesures de potenciació de la mobilitat activa com l'ampliació i millora de carrils bici i espai per a vianants. Tanmateix, el Govern de Prohens no n'ha posada cap en marxa.