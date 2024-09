Troben un niu de tortuga marina a la platja de Can Pastilla

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural ha informat de la troballa d'un niu de tortuga marina (Caretta caretta) a la platja de Can Pastilla, a Palma. Un usuari ha donat l'avís a primera hora del dematí, i tot seguit, personal del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB), que depèn de la Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal, s'ha desplaçat fins a la zona per confirmar els fets, detectar el punt exacte on estava situat el niu i activar el protocol establert per a aquests casos. També s'ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palma, la Fundació Palma Aquarium, Policia Local i el Servei de Socorrisme.

En total, s'han trobat 109 ous, dels quals han nascut 18 tortugues marines. Tant els nounats com els ous s'han traslladat a les instal·lacions del COFIB per valorar el seu estat de salut i posteriorment seran traslladats a les instal·lacions d'IRFAP-LIMIA, al Port d'Andratx, on el departament de Fauna Marina del COFIB s'encarregarà de la seva cura i seguiment. Segons ha explicat el gerent del COFIB, Miquel Puig, tot indica que aquest niu que s'ha localitzat es va posar durant la segona quinzena de juliol. A més, ha recordat que és el primer niu que s'ha registrat durant aquesta temporada a les Illes Balears.

Des del Govern es reclama la màxima col·laboració de tota la població per tal de preservar els nius. Ens trobam en plena temporada d'aquesta espècie i els mesos de setembre i octubre és època d’eclosió de nius i naixement de les cries. En cas de detectar nous nius i nounats de tortugues marines, s'ha d'avisar immediatament al 112 i en cap cas s'ha de tocar els animals.

Cal destacar que aquestes tortugues formaran part del programa Head Starting, d'acord amb l'estratègia estatal de l'espècie i en col·laboració amb altres comunitats autònomes. L'esmentada estratègia consisteix en un programa de cria en un medi artificial controlat durant entre 10 i 12 mesos. Gràcies a aquest programa s'augmenten exponencialment les possibilitats de supervivència d'aquests animals una vegada retornats al mar. Aquests exemplars de tortugues marines seran alliberats al mar una vegada finalitzat el període del programa.

La tortuga marina Caretta caretta és una espècie catalogada com a Vulnerable en el Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades, que se sol reproduir a la Mediterrània oriental i que, no ha estat fins a principis del segle XXI que ha començat a nidificar a la Mediterrània occidental, molt probablement per mor de l'increment de la temperatura de la mar.