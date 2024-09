Avanç a Menorca cap a la creació de l'Agència Estatal de Salut Pública

En la XXXV Escola de Salut Pública de Menorca (EMSP), que se celebra del 18 al 25 de setembre al Llatzeret de Maó, s'ha fet un pas endavant en el camí cap a la creació de l'Agència Estatal de Salut Pública. Durant la reunió conjunta entre SESPAS (Societat Espanyola de Salut Pública) i la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (SNS), que també celebrava la seva sessió ordinària de setembre en l'Escola de Salut Pública de Menorca, els representants de la Comissió, que agrupa el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes, han manifestat el seu «suport unànime» perquè el procés legislatiu avanci i l'aprovació de la Llei de l'Agència Estatal de Salut Pública pugui ser una realitat abans de finalitzar el 2024.



Pedro Gullón, director general de Salut Pública del Ministeri de Sanitat, ha explicat que la llei de l'Agència Estatal de Salut Pública ha estat en tramitació parlamentària durant diversos mesos i que dimecres passat es van tancar totes les esmenes presentades pels diferents partits polítics. En aquest sentit, ha destacat: «Ara estam avaluant com respondre a les esmenes o incorporar-les. El següent pas és que passi a la ponència de la Comissió de Sanitat del Congrés espanyol, per després ser portada al ple. La nostra idea és que els terminis es puguin ajustar de manera que estiguem parlant d'una votació abans de final d'any. Això seria l'ideal. Si tot surt segons el previst, podríem tenir la llei aprovada abans que acabi el 2024, i llavors començaríem a treballar en el reglament i en els altres aspectes que cal considerar».



Després de la pandèmia de la COVID-19, es va fer evident la necessitat d'una agència de salut pública a nivell estatal que coordini de manera eficaç les respostes davant de crisis sanitàries. Des de llavors, SESPAS ha estat treballant estretament amb les administracions autonòmiques i el Govern central per avançar en aquesta important iniciativa.



Fernando García Benavides, vocal de la Junta de SESPAS, ha destacat la importància d'aquesta agència: «L'Agència Estatal de Salut Pública serà la columna vertebral del sistema de protecció de la salut de les persones a Espanya. No es tracta només d'hospitals i centres d'atenció primària; també necessitem un organisme que coordini el sistema nacional de salut amb altres administracions que influeixen en la salut pública, com la seguretat social, el medi ambient, l'alimentació, la mobilitat o l'educació. L'agència actuarà com una frontissa, assegurant que tots aquests components estiguin alineats per protegir la població en el dia a dia i durant crisis sanitàries».



García Benavides també ha recordat que altres països europeus com Alemanya, França, Regne Unit i Itàlia ja compten amb agències de salut pública ben establertes: «Nosaltres anem tard. La creació d'aquesta agència a Espanya és urgent i ha de ser una prioritat».



La contribució de Menorca



L'Escola de Salut Pública de Menorca ha estat testimoni i partícip d'aquest procés. El 2021, SESPAS va organitzar una trobada a l'EMSP per debatre sobre el futur d'aquesta institució i promoure la seva creació. El 2022, la Comissió de Salut Pública també es va reunir a l'EMSP, comptant amb la presència de l'aleshores ministra de Sanitat, Carolina Darias, qui va anunciar oficialment el projecte de creació de l'Agència. Aquest any, el consens assolit a l'Escola reforça la possibilitat que la llei es pugui aprovar abans de finalitzar el 2024.



Segons han recalcat, la creació de l'Agència Estatal de Salut Pública «és un pas fonamental per enfortir la protecció sanitària a l'Estat espanyol». L'Escola de Salut Pública de Menorca «continuarà acompanyant i donant suport a aquest procés, com ho ha fet des del principi, contribuint a fer que aquesta important institució sigui una realitat».