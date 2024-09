28 entitats han participat en el 'Park(ing) Day'

El Park(ing) Day ha reunit 28 entitats aquest divendres en el qual nombroses places d'aparcament de Palma s'han convertit en espais lúdics i divulgatius, amb els quals reivindicar la mobilitat sostenible.

El tinent de batle de Mobilitat, Antoni Deudero, acompanyat pel director general de l'àrea, Antoni Román, i el gerent de l'EMT, Juan José Elías, han visitat alguns dels espais habilitats per a la celebració del dia de l'aparcament per conèixer de primera mà les activitats que s'han programat, segons ha informat l'Ajuntament de Palma.

El Parki(ing) Day és una activitat d'àmbit mundial que té per objecte pensar, proposar i presentar ocupacions alternatives i diferents de l'espai de la via pública, que habitualment és utilitzat com a aparcament, amb la intenció de promoure una reflexió sobre l'ús de l'espai urbà.

A la celebració s'hi han sumat l'EMT, Bicipalma i el Consorci de Transports de Mallorca, que han aportat mitjans materials i personals per contribuir a visibilitzar aquest dia.

D'altra banda, el Consistori ha avançat que, a causa de l'alerta groga per fortes pluges anunciada per l'Aemet per a aquest dissabte, l'àrea de Mobilitat s'ha vist obligada a limitar l'horari i les activitats programades durant la celebració de la Diada de la Mobilitat. Així doncs, les activitats es desenvoluparan entre les 10.00 i les 14.00 hores, i s'eliminen totes les actuacions restants programades.