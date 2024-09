Onze Casals de Barri de l’Ajuntament de Palma oferiran aquest curs 234 activitats i més de 3.800 places

La tinent de batle i regidora de Serveis Socials, Educació, Participació Ciutadana, Joventut i Igualtat d’Oportunitats, Lourdes Roca, ha presentat aquest divendres, en roda de premsa, l'inici del curs 2024-2025 als Casals de Barri de l’Ajuntament de Palma, que oferiran 234 activitats, 3.881 places i 4.363 hores d'activitat.

Aquest curs, la programació municipal es desenvoluparà a 11 casals de barri, dels 34 que componen la xarxa. Es tracta dels casals de S’Escorxador, Santa Catalina, Es Jonquet, Camp d’en Serralta, Pere Garau, Son Gotleu, Son Espanyol, Sant Agustí, Son Cladera, Sant Jordi i s’Hostalot.

L'Ajuntament de Palma ha destacat que la resta de casals es cedeixen en ús i són les entitats, principalment les veïnals, les que ofereixen les seves activitats.

Tornant a la programació municipal que es durà a terme als 11 casals esmentats anteriorment, l'oferta s'agruparà, com és habitual, en diferents famílies temàtiques. Aquestes són arts plàstiques, benestar físic i psíquic, alimentació i salut, dansa i cos, activitats educatives i creatives, activitats infantils i familiars, artesania, manualitats i restauració, i activitats físiques i disciplines orientals.

Les activitats físiques i de moviment són les que tenen major demanda i, per tant, les que disposen de major nombre de grups i places.

A més, cal ressaltar que, en relació al passat curs 2023-2024, enguany s'han incrementat entorn a un 10 per cent el nombre d'activitats per al primer trimestre. També el nombre de places ha augmentat al voltant d'un 15 per cent.

Les activitats programades començaran a partir del divendres 4 d'octubre.

Inscripcions presencials i en línia

Pel que fa a les inscripcions, es realitzaran amb la mateixa plataforma que el curs anterior.

Començaran, en línia i presencialment, el dimecres 18 de setembre a les 09.00 hores per als casals de s’Escorxador i Santa Catalina-Jonquet.

El mateix dimecres, a les 17.00 hores, es podrà dur a terme la inscripció a la resta de casals.

Cal recordar que, com es va fer en cursos passats, entre el 18 i el 23 de setembre les persones només podran apuntar-se a una activitat d'entre les que s'ofereixen dins de la programació, al casal que triïn, amb l'objectiu que més persones gaudeixin de les activitats que s'ofereixen a preu públic.

A partir del 24 de setembre s'obre el termini per a la inscripció a més d'una activitat i a més d'un casal.

Atès el gran nombre de persones que volen optar a les places als casals de barri, es recomana realitzar les inscripcions en línia, a través dels enllaços que es troben a la web dels casals. Per a aquells que prefereixin fer-ho de manera presencial, es recorda que cal sol·licitar cita prèvia al casal on es vulgui fer la primera inscripció.

Preus públics

Aquest curs es mantenen els preus públics vigents a l'ordenança municipal reguladora del preu públic per a la realització d'activitats, que estableix el preu per sessió en dos euros. Això permet que la majoria de les activitats trimestrals, que són de 22 sessions d'una hora, rondin els 44 euros per trimestre.

També enguany es mantenen els mateixos descomptes recollits en l'ordenança municipal. Les persones amb dret a reduccions i bonificacions són els menors de 26 anys (10%), dones víctimes de violència de gènere (25%), persones en situació d’atur (50%), persones amb discapacitat igual o superior al 33% (50%), persones amb Renda Mínima Per Inserció (100%), titulars o beneficiaris de la Renda Social Garantida (100%), beneficiaris de pensions no contributives de jubilació o invalidesa (100%), persones beneficiàries de l'Ingrés Mínim Vital (100%), i dones víctimes de violència de gènere derivades pels serveis socials de l’Ajuntament o d'una altra administració pública (100%).

També aquest curs es mantenen les bonificacions per a activitats socials que fomenten l’intregració dins de la comunitat, com activitats de castellà i català per a estrangers i d'alfabetització digital.