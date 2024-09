La XLIII Pujada a Lluc a Peu de la Part Forana espera reunir més de 5.000 participants aquest cap de setmana

L'Associació d'Antics Blavets de Lluc ha organitzat la XLIII edició de la Pujada a Lluc a Peu de la Part Forana, que espera comptar amb la participació de més de 5.000 caminants entre la nit d'aquest dissabte al diumenge.

La ruta partirà de 45 municipis de l'illa i comptarà amb una aportació del Consell de Mallorca de gairebé 68.000 euros (12.000 euros més que en 2023).

En la presentació de la prova, el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacat el valor «incalculable» que té aquesta activitat en la cultura mallorquina, per la qual cosa ha garantit la col·laboració del Consell perquè, any rere any, «sigui una realitat».

Per part seva, el president de l'Associació d'Antics Blavets, Llorenç Gelabert, ha reconegut la participació de la institució insular que permet que els mallorquins «puguin formar part de les diferents edicions de la pujada amb gran il·lusió».

Per a finalitzar, Galmés ha animat a tots els mallorquins a participar en aquesta tradició «tan arrelada als pobles de l'illa», on els participants «s'uneixen per a fer esport i gaudir dels paisatges». A més, ha convidat a les noves generacions a «continuar amb aquesta tradició i fer-la seva».

A la presentació de l'activitat també han assistit el conseller de Presidència, Antoni Fuster, el conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio, juntament amb membres de l'Associació d'Antics Blavets de Lluc, entre altres.