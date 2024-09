Els veïnats de la Llotja es troben amb una nova terrassa que els impedeix el pas

MÉS per Palma denuncia que una nova terrassa dificulta trànsit dels vianants al barri. La portaveu de la formació, Neus Truyol, ha expressat la seva preocupació per l'ampliació incontrolada de terrasses comercials que ocupen espais públics en zones tan emblemàtiques com el Born i la Llotja. Truyol denuncia que el govern municipal del PP, liderat pel batle Jaime Martínez i amb Mercedes Celeste com a regidora de Funció Pública, permeten la privatització d'aquests espais i afavoreixen interessos privats per sobre del benestar comú.

Convivència o expulsió?

Truyol ha posat èmfasi en l'impacte negatiu que aquestes decisions tenen sobre la convivència veïnal. El renou, l'increment del trànsit de persones i la pressió turística fan impossible viure a les zones afectades per aquestes polítiques. «Els veïns estan sent expulsats dels seus barris per culpa d'aquestes decisions, que només responen als interessos del turisme de masses. El batle Jaime Martínez i Mercedes Celeste són responsables de l'empitjorament de la qualitat de vida dels residents locals», ha insistit Truyol.

Aposta per cuidar el dret dels residents

MÉS per Palma exigeix a l'Ajuntament i al PP que aturin «aquesta política de privatització encoberta de l'espai públic». «No podem continuar així. La ciutat de Palma ha de ser un lloc per viure, no un negoci per a uns pocs. Això ha de canviar immediatament. El dret al descans dels residents i de poder gaudir dels seus carrers ara mateix no estan garantits», ha declarat Truyol.

«El PP cedeix l'espai públic al turisme de masses»

«Tant el batle com la regidora han cedit a les pressions dels grans empresaris del sector turístic. Aquesta política no és per protegir el patrimoni, ni millorar la qualitat de vida dels residents, sinó per vendre l'espai públic a un preu ridícul i beneficiar uns pocs en detriment de la majoria», ha assegurat Truyol.

Patrimoni cultural o consum turístic?

La portaveu de MÉS per Palma també ha destacat que aquesta ampliació de terrasses afecta greument la preservació del patrimoni històric de la ciutat. «Quin missatge està enviant el govern del PP als ciutadans quan permeten que la Llotja, un dels nostres símbols culturals, es vegi envoltada de terrasses comercials? Estan sacrificant el nostre patrimoni en favor del consum turístic», ha conclòs Truyol.