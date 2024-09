El Nou Riu Dolç neix a pocs metres d'on hi hagué l'antic

El mes de març es va anunciar el tancament de l'emblemàtic bar Riu Dolç, situat al número 54 del carrer Alfons el Magnànim de Palma.

Aquest dissabte s'ha inaugurat, a pocs metres d'on hi hagué l'emblemàtic bar, el Nou Riu Dolç, concretament, al número 50 del mateix carrer. Hi hagut festa i menjar i beure per a tots els antics clients.

L'antic Riu Dolç tenia més de 60 anys de vida, quan va néixer com a Can Dolç. Després de la família Dolç, varen ser els germans Miquel i Toni Perelló qui el varen gestionar. Miquel va morir el desembre de 2023 i Toni se'n va fer càrrec fins que el local que ocupava el bar i l'habitatge de la planta superior es varen vendre a una promotora que té previst construir un edifici d'habitatges.

Ara, Toni Perelló i Yolanda Guardiola regentaran el nou establiment que pretén recuperar l'oferta del Riu Dolç: menús, llonguets, pa amb oli i variats.