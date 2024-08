Els escacs també arriben a Estellencs

El preciós poble d'Estellencs, situat a la nostra Serra de Tramuntana, va dedicar dos dies a promocionar i popularitzar els escacs, amb classes, partides, tornejos… Tot dins el marc de les festes patronals. El primer taller el va conduir Didier Duque, actual subcampió de les Balears sub-18 del club Incacs. El segon el va dirigir Jeroni Bergas, escaquista, monitor i àrbitre internacional mariando, que conjuntament amb Lais Navarro van arbitrar el torneig que va reunir uns 30 escaquistes locals que van gaudir del joc mil·lenari. El favorit, Pere Vidal, va guanyar les sis partides i va ser el campió d'aquest III torneig; el segon va ser Guillem Vidal amb 5 punts i el tercer, amb 4,5 punts, Dani Lozano.

Aquesta iniciativa, digna de lloança en un poble petit com Estellencs, amb poc més de 300 habitants, que aposta per dur els escacs a la seva població, ens dona compte de la importància que estan rebent els escacs a les nostres illes. Tot això va ser possible gràcies al treball de Llorenç Navarro, a l'associació Menuts d'Estellencs i al suport de la cooperativa agrària, Madre Sierra Products, Rebentats d'Estellencs i l'Ajuntament d'Estellencs per facilitar l'organització del torneig.

El passat dia de Sant Bartomeu, al pati de la Tercera Edat de Sant Joan, es va celebrar un torneig de festes de partides de 5 minuts organitzat pel club Reis i Dames de Llevant amb la participació de 60 escaquistes de totes les edats i de diferents municipis. El torneig va ser molt disputat, i els dos primers classificats van entaular la seva partida i guanyar totes les altres. Així, el campió va ser Toni Tomàs Viver de Reis i Dames, i el subcampió Alejandro Gómez del San Cayetano, amb els mateixos 6,5 punts. Sión Massip d'Incacs va aconseguir amb 5,5 punts un meritori tercer lloc.

Quimey Vargas de La Balanguera va ser subcampió de l'Obert Internacional Hotel Vérice de Bormujos (Sevilla) en la categoria sub-1800, on participaven 125 escaquistes d'arreu del territori espanyol i algun estranger. Cal destacar que l'escaquista de La Balanguera de Mallorca va jugar les 7 partides del torneig i va assolir 5 victòries i dues taules, quedant a mig punt del campió Antonio Bravo del Club Pilas. Mateo Fernández, del club mallorquí, també va aconseguir 6 punts amb una sola derrota davant del campió. Cal dir que el Club d'Escacs La Balanguera fa uns anys que participa en aquest torneig internacional, i aquesta vegada amb 27 joves escaquistes que formen part del club i que volen aprofitar un cap de setmana per gaudir d'escacs i convivència. 24 d'ells van jugar en la categoria sub-18 i tres en la de sub-20.

Després de disputades les quatre primeres rondes del II Memorial Roberto Vidal que es juga a Eivissa, el màxim favorit, el Mestre FIDE italià Nicolo Napoli, i Aitor Porhens, amb quatre victòries, encapçalen aquest Memorial. Avui dimecres es jugaran les altres tres rondes.

Agenda de Tornejos d'estiu del mes d'agost a les Illes:

29 d'agost a les 17.00: Torneig de Festes de Sant Lluís, a Sant Lluís, Pla de Sa Creu.

31 d'agost a les 16.30: Torneig de Festes de Gràcia al carrer Nou de Maó.

31 d'agost de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores al Col·legi Internacional Àgora Portals: se celebrarà el I Open Internacional Àgora Megaescacs.

1 de setembre a les 10.00 hores al Col·legi Àgora Portals: nou torneig escolar vàlid pel circuit del Consell de Mallorca 2024, torneig a 7 rondes de 5 minuts + 3 segons.

Finalment, volem recordar que ja està anunciada la segona Copa de Mallorca d'escacs i Scrabble per a dissabte 14 de setembre a partir de les 10 del matí a l'Espai Suscultura de Palma. Aquest torneig constarà de quatre rondes, amb dues partides cadascuna (una d'escacs i una altra de Scrabble en llengua catalana). L'organització recau en el Club Scrabble Manacor, l'associació El Tauler, Chess Mallorca i la Federació Balear d'Escacs, amb el suport de Caixa Colonya i el Consell de Mallorca. Properament s'anunciarà tota la normativa, i estarà obert a tothom que vulgui gaudir d'aquesta experiència que va començar l'any passat a Manacor.

Més informació a la Federació Balear d'Escacs.