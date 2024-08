Convoquen una concentració a Palma per la pau: «No a la guerra! No al genocidi!»

La plataforma ciutadana Mallorca per la Pau ha convocat una concentració a Palma per al dissabte 21 de setembre. En concret, la mobilització es farà a partir de les 19 hores a la plaça de Cort i servirà per a mostrar rebuig al genocidi que pateix Palestina i demanar la pau.

Cal recordar que aquesta organització va néixer a l'illa ara fa uns mesos perquè «necessitam un altre tipus d'humanitat, on les persones i la vida siguin el centre. No hem nascut per competir, sinó per cooperar; no hem nascut per vèncer, sinó per conviure; no hem nascut per destruir, sinó per construir. Hem de desterrar el cor i l'ànima d'aquest sistema capitalista assassí. Creiem que un altre món és possible, un món sense guerres».