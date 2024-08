El Pi Palma reclama que Son Busquets sigui «una prioritat absoluta» davant l'emergència habitacional

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha demanat aquest dissabte a les institucions de les Illes que Son Busquets «sigui una prioritat davant l'emergència habitacional que pateix Palma». A més, la formació insisteix que la seva ordenació «no pot esperar cap pla especial, s'ha de fer per llei o decret llei i de manera urgent».



El Pi Palma aposta per replantejar l'ordenació del futur barri de Son Busquets. Davant la proposta realitzada pel SEPES, la formació considera que «s'ha d'evitar la creació d'un nou gran centre comercial». I que aquest ús, el comercial, s'ha de restringir i ha de ser opcional a les plantes baixes dels edificis plurifamiliars.



A més, El Pi Palma, ha considerat que s'han de mantenir els edificis amb valor patrimonial. «Els edificis amb valor patrimonial han d'acollir els usos dotacionals», ha explicat des de la formació.



Per acabar, el comitè d'El Pi Palma ha exigit la utilització de materials de producte local per evitar la petjada de carboni i fer més sostenible el projecte, en línia amb els Joves Arquitectes de Mallorca que ja ho havien plantejat aquesta setmana.



«Palma viu una situació d'emergència habitacional i per això la construcció de Son Busquets ha de ser una prioritat absoluta», han sentenciat des de la formació.