L'Ajuntament de Palma presenta una nova edició del Cinema a la Fresca on només 4 de les 12 pel·lícules seran en català

L'Ajuntament de Palma ha presentat aquest dimarts el programa de la 37a edició del Cinema a la Fresca, que tendrà lloc del 5 al 28 d'agost al Parc de ses Estacions. Cort ha volgut destacar l'«excel·lència, la qualitat i la diversitat» de la programació seleccionada, i la intenció del consistori d'arribar a «un ventall ample d'espectadors».

Dels dotze films que s'oferiran, només 4 es projectaran en català. Un any més, aquest cicle de cinema no apostarà per la defensa de l'audiovisual en la llengua pròpia de la ciutat. L'any passat l'Ajuntament de Palma programà 12 pel·lícules i només dues d'elles eren en català; l'any 2019 només s'oferiren dos films en català dels 26 que es podien triar.

En aquesta edició totes les projeccions començaran a les 21:00 hores:

5 d'agost

Cuñados, de Toño López. (2021). Idioma: castellà.

6 d'agost

Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda, de Enrique Gato. (2022). Idioma: castellà.

7 d'agost

El fred que crema, de Santi Trullenque. (2022). Idioma: català.

12 d'agost

Sonic 2, de Jeff Fowler. (2022). Idioma: castellà.

13 d'agost

El callejón de las almas pérdidas, de Guillermo del Toro. (2021). Idioma: V.O. amb subtítols en castellà.

14 d'agost

Barbie, de Greta Gerwig. (2023). Idioma: català.

19 d'agost

The First Slam Dunk, de Takehiko Inoue. (2021). Idioma: català.

20 d'agost

El Ladrón de Bagdad, de Raoul Walsh. (1924). Muda.

21 d'agost

Todo a la vez en todas partes, de Dan Kwan, Daniel Scheinhert i Daniels. (2022). Idioma: castellà.

26 d'agost

DC Liga de Supermascotas, de Jared Stern i Sam J. Levine. (2022). Idioma: castellà.

27 d'agost

Mientras duermes, de Jaume Balagueró. (2011). Idioma: català.

28 d'agost

Encanto, de Jared Bush i Byron Howard. (2021). Idioma: castellà.