La indústria de la música en directe als Països Catalans ja factura 200 milions d’euros

The Tyets, Mushka, Oques Grasses, Julieta, Maria Hein, Figa Flawas... Actualment, vivim una molt bona època per la música en català, i s'ha consolidat tota una nova generació d'artistes urbans. Això també es pot veure en dades. Segons l'Anuari de la Música, coeditat per ARC i Enderrock, el sector del directe ha facturat 200 milions d'euros i, en un any, ha augmentat un 23% el nombre d'espectadors fins a arribar als 18,5 milions.

Ara bé, l'anuari també subratlla l'incompliment de la quota del 25% de música en català a les ràdios del Principat, establerta per la llei de política lingüística del 1998, que ha provocat que els autors, intèrprets i discogràfiques en català hagin deixat d'ingressar 200 milions d'euros. La llei, impulsada per Lluís Marrasé de l'Associació de Cantants i Intèrprets en Llengua Catalana (ACIC) i presentada pel PSC, va ser aprovada per majoria absoluta al Parlament, però les ràdios la poden incomplir gràcies a les pròrrogues que concedeix el CAC (Consell de l'Audiovisual Català). Les pròrrogues, però, es revisaran aquest setembre i l'incompliment es podria revertir. La major producció de mainstream en català ha fet que en els darrers anys la presència mitjana a les emissores augmentàs, ha passat del 5,8% al 7,6%, però encara està enfora del 25%.

Enguany és també un any de consolidació per tota una generació d'artistes que va irrompre després de la pandèmia. De les 20 cançons en català més escoltades a Spotify, el 45% les signen The Tyets, mentre que en el 75% dels casos hi apareixen o ells o Figa Flawas, Mushka o Julieta.

Una altra dada interessant que presenta l'anuari és el gran ascens del format macrofestival, que en quatre anys ha sabut adaptar-se als nous hàbits dels més joves i ha atret un 48% més de públic. També, els segells catalans han mantingut el volum de creixement dels darrers anys, amb un increment del 5% en la facturació per vendes, en la línia de la tendència estatal on es detecta certa recuperació del format físic. Finalment, l'aposta per la música es veu a les administracions d'arreu dels Països Catalans, a la Generalitat de Catalunya i al Govern Balear s'han incrementat les partides en aquest sentit en un 18%, a la Generalitat Valenciana un 5% i al Govern d'Andorra un 56%.