Més d'un centenar d'entitats es manifestaran diumenge a favor de posar límits al turisme a les Illes Balears

En el marc de la primera campanya interilles 'Canviem el rumb! Posem límits al turisme', aquest diumenge es farà una gran mobilització a Mallorca.

Entitats i veïns d'arreu de les Illes Balears fan feina des de fa mesos en «les demandes per posar límits no sols al turisme massiu, sinó a un procés de turistificació que ens ofega, ens condemna a l’empobriment i la precarització continuada de les nostres vides i a una degradació irreversible del territori i del patrimoni natural i cultural d’aquestes illes».

Es preveu una manifestació històrica

Així, diumenge, 21 de juliol, a les 19 hores s'iniciarà el recorregut, al Parc de les Estacions, d’una manifestació que omplirà els carrers més cèntrics de Palma fins a arribar al Passeig del Born. La manifestació partirà del Parc de les Estacions, anirà un tros per Avingudes per agafar el carrer de Sant Miquel, per passar per Plaça d’Espanya, Plaça de Cort, Palau Reial, Carrer Conqueridor fins a Plaça de la Reina des d’on entrarà al Born.

Entitats adherides a la convocatòria

La convocatòria surt amb l’adhesió de 111 entitats, col·lectius i moviments socials, ecologistes, veïnals, sindicals, culturals, educatius, entre d’altres; que sumen arguments propis a aquest clam pel canvi de rumb a les nostres Illes.

Aquesta convocatòria és el resultat de mesos de feina en assemblees obertes impulsades per la plataforma 'Menys Turisme, Més Vida', que ha generat el desplegament d’assemblees i grups locals autònoms arreu de l’illa, i ha inspirat moltes altres iniciatives ciutadanes. Amb un calendari d’accions prèvies que tendrà continuïtat passada la manifestació i en el conjunt de les Illes, aquesta manifestació, en plena temporada turística, vol ser «un punt d'inflexió i l’inici d’una mobilització contínua al carrer, als centres de treball, als centres educatius, al món agrari, en el front de l’habitatge, amb la gent jove, per a la preservació del patrimoni natural i cultural, als barris i pobles, a cada lloc de cada illa fins a aconseguir canviar el rumb, fins a aconseguir abandonar aquest monocultiu turístic. El canvi que reclamam no és de tipologia de turista, anhelam un model econòmic just, igualitari, que atengui l'actual crisi ecològica i social».