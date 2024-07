Som Serralta reivindica la multiculturalitat de la barriada a través del ball i la gastronomia

El col·lectiu veïnal Som Serralta, de la barriada palmesana del Camp d’en Serralta, celebra aquest dissabte 13 de juliol la tercera edició de la Festa de les Cultures, una trobada a la plaça Serralta per reivindicar la multiculturalitat a través del ball, la gastronomia i la creació de vincles entre les diferents cultures i realitats que viuen a la barriada.

Enguany, el tret de sortida de la festa, previst a les 18:30h, anirà a càrrec dels Xeremiers s’Estació, als quals els agafarà el relleu un taller de dansa africana de la mà de Judith Ana Uta, que és possible gràcies a una col·laboració entre Som Serralta i l’Assemblea de Cooperació Per a la Pau. Posteriorment, un grup de balladores de Calvià amenitzarà la jornada amb una ballada de ball de bot i, a continuació, Pamela i Jonier oferiran un taller de salsa per a tots els públics.

La programació de la vetllada continua amb un sopar a la fresca perquè els veïnats i veïnades comparteixin espai a la plaça i per al qual es pot tant dur el menjar des de casa o comprar els productes que s’oferiran en el marc de la festa: empanades veneçolanes casolanes, menjar senegalès preparat per Binta amb la col·laboració Kal Melanina i una barra de begudes de Som Serralta. Finalment, el PD Fresc oferirà una sessió musical variada i per a tots els gustos.

De manera paral·lela a les demostracions de dansa i els tallers, diverses entitats tendran instal·lades paradetes a la plaça per oferir informació sobre la seva tasca i els seus serveis, a més de celebrar-hi tallers per a tots els públics, amb predomini de les activitats centrades en famílies.

Des de Som Serralta reivindiquen aquesta com una oportunitat única per celebrar la diversitat cultural en un context creixent de discursos d’odi, xenofòbia i polítiques racistes. Només a través de la creació de teixit veïnal és batallen les idees que pretenen rompre la cohesió social.