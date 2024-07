Demanen que els premis Ciutat de Palma tornin a ser exclusivament en català

La Plataforma per la Llengua vol denunciar de bell nou la persecució que el govern PP-VOX a l'Ajuntament de Palma duu a terme contra el català. El fet que no s'hagi corregit la novetat introduïda l'any passat als premis Ciutat de Palma, en el sentit de convocar-los també en castellà, «suposa una mostra més que no s'afavoreix la normalització lingüística, que és un dels deures legals del govern municipal».

En la intervenció de l'entitat al ple del 30 de maig, la Plataforma per la Llengua ja va demanar a l'Ajuntament que aturi les agressions contra el català i es referia, entre altres exemples, als premis Ciutat de Palma.

Ara que altres entitats s'hi han manifestat en contra, l'organització en defensa del català insisteix a rebutjar els canvis que està aplicant l'Ajuntament i que no ajuden a incentivar la participació dels autors i la creació literària en català. Aquest va ser un dels motius que, precisament, va empènyer a impulsar aquests premis.

S'ha de recordar que no és la primera vegada que un govern del PP castellanitza els Ciutat de Palma. El 2012, sota govern del batle Mateu Isern i amb José Ramón Bauzà al capdavant del Govern, es va prendre idèntica mesura, que va rebre igualment el rebuig d'entitats i escriptors compromesos amb la nostra llengua.

L'ONG del català reclama a l'Ajuntament que torni a «posar la llengua al lloc que es mereix i la promogui de veres», no només als premis Ciutat de Palma sinó, també, a l'hora de fixar els requisits per a treballar a l'administració o en el tracte amb els ciutadans.

L'Estatut d'Autonomia i la Llei de Normalització Lingüística obliguen els consistoris de les Balears a promoure el coneixement de la llengua pròpia, que també entre els mateixos autors i escriptors necessita més incentius que no aquells que ja empren el castellà per a expressar-se en les seves obres.