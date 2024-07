Comença la demolició de l'antiga discoteca Social Club al passeig Marítim de Palma

L'Autoritat Portuària de les Illes Balears (APB) ha començat aquest dilluns a les nou del matí la demolició de l'antic local Social Club Mallorca, com a part dels treballs per la remodelació del passeig Marítim de Palma. A l'abril ja es va expropiar el local i el pont que travessa el passeig i l'uneix amb l'antic Hotel Mediterráneo.



L'APB ha traslladat en nota de premsa que la demolició no inclou la passarel·la, que es retirarà de manera independent i, per tant, es mantendrà un perímetre de seguretat al voltant de la base del pont per evitar qualsevol possible impacte estructural, ja que la façana de l'antic Hotel Mediterráneo està protegida. Al mes de juny ja es varen retirar tots els elements de l'edifici, com instal·lacions de fontaneria, sanitaris, equips industrials o les estructures metàl·liques de la terrassa, entre altres.



A més, diversos exemplars de palmera canària del local, que es va inaugurar el 1958, s'han hagut de talar, ja que estaven afectats per la plaga del becut vermell, encara que la major part es conservaran i formaran part del futur parterre.