La Plataforma contra els Megacreuers demana que es compti amb el consens de la societat civil per al projecte del port de Palma

La Plataforma contra els Megacreuers insisteix que s'escolti la societat civil de cara al projecte d'ampliació del port de Palma. En un comunitat reiteren el seu rebuig al projecte de remodelació, «que no compta amb el suport de la població», i ha demanat a l'ajuntament de Palma que es posicioni en contra de qualsevol projecte que suposi un augment de la massificació turística de la ciutat, sobre la que tenen tanta afectació els creuers. La plataforma denuncia que la proposta contempla la reordenació dels usos del port i la creació d'una zona recreativa de bars i restaurants «dirigida al turisme de luxe davant la Seu».



A més, també asseguren que el projecte suposa l'ampliació en 23 hectàrees del port actual, més que les 8,8 que suposava l'alternativa aprovada pel Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària el 2020.



«El projecte de millora ha d'anar dirigit a millorar i modernitzar les infraestructures, així com dirigir l'ús d'aquest espai pels ciutadans de Palma, no a incrementar la capacitat de creuers i iots de luxe» han insistit des de la plataforma. També pensen que s'ha de decréixer «no només en creuers, sinó també s'ha de limitar el nombre de ferris a la capacitat real del port i dinamitzar projectes d'electrificació d'aquests», i reclamen «més transparència» en les xifres de contaminació i que s'implementin mesures per donar prioritat a embarcacions tradicionals o amb sistemes de navegació sostenible.