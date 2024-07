ARCA denuncia pintades vandàliques a la plaça de les Columnes que atempten contra el patrimoni

L'associació ARCA Patrimoni denuncia l'aparició de pintades vandàliques a la plaça de les Columnes i exigeix a Cort la neteja immediata. També demana que se n'investigui l'autoria, ja que l'espai està inclòs en el catàleg d'elements patrimonials i, per tant, l'acte es pot considerar delicte contra el patrimoni i perseguir penalment, com ja es va fer amb els autors de les pintades al convent de Santa Magdalena.



ARCA demana que la vigilància a la zona sigui més constant, ja que «ha incrementat l'actuació impune dels vàndals de l'spray». A més, també denuncien que des de la remodelació de Nuredduna, la concentració de tràfic a un tram de la Plaça ha provocat la destrucció parcial de les llambordes instal·lades el 2001 a la reforma dirigida per Frederic Climent. L'entitat, a més, tem que la solució sigui eliminar l'empedrat i posar asfalt, fet que «eliminaria l'empremta de Frederic Climent de la plaça».