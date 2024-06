Passa a disposició judicial el responsable del local d'oci esfondrat a s'Arenal

El responsable del local Medusa Beach Club, que es va esfondrar el passat mes de maig causant quatre morts i 16 ferits, ha passat aquest dimecres a disposició judicial després de ser detengut.

El responsable de l'empresa que explotava el Medusa Beach de s'Arenal ha estat acusat per la seva presumpta implicació en comissió per omissió de quatre homicidis per imprudència greu i sis per lesions greus per imprudència.

El batle de Palma, Jaime Martínez, va confirmar que la terrassa que es va esfondrar no disposava de llicència d'activitat ni d'ocupació. L'estructura no havia estat reforçada per a fer-ne ús i havia rebut una sobrecàrrega de pes, motiu pel qual es va produir el col·lapse.