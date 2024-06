El trencaglaç Arctic Sunrise de Greenpeace arriba a Palma

Després de passar per Bilbao i Vilagarcía de Arousa, l'Arctic Sunrise visitarà el port de Palma del 21 al 23 de juny, darrera parada del tour que el trencaglaç de Greenpeace du a terme a l'Estat espanyol per a exigir la ratificació del Tractat dels Oceans i la protecció de la mar. Amb el seu pas per Mallorca, Greenpeace vol posar en valor la importància de les reserves marines, el seu paper en la conservació dels oceans i els beneficis que generen als ecosistemes marins.

«A les Balears hi ha 12 reserves marines d'interès pesquer, i 5 es troben a Mallorca: Reserva marina de Sa Dragonera, Les Illes del Toro i Les Malgrats, Badia de Palma, Reserva marina del Migjorn de Mallorca i Llevant de Mallorca. A més, les Illes Balears compten amb 53 espais marins protegits (alguns de competència autonòmica i d'altres estatal)», han explicat.

Greenpeace exigeix ​​assolir un 30% de les aigües estatals i internacionals amb alta protecció, és a dir, zones lliures d'impactes, que permetin la preservació de la biodiversitat. Encara que gairebé el 30% de les aigües del Mediterrani estan formalment protegides, moltes manquen de plans de gestió.

Jornades de portes obertes

Els visitants podran conèixer algunes zones de l'Arctic Sunrise i la seva història en visites guiades gratuïtes: