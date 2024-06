Progreso en Verde exigeix ​​que se sancioni els conductors de les galeres per «publicitat no permesa»

El partit animalista Progreso en Verde exigeix ​​a l'àrea de Mobilitat que sancioni els conductors de les galeres que els darrers dies havien penjat publicitat sobre els seus serveis als arbres dels voltants de la Catedral i també en algunes galeres.

Progreso en Verde recorda que aquesta publicitat no està permesa, però saben que «segurament l'àrea de Mobilitat no haurà sancionat els conductors». «Una simple estirada d'orelles i retirada de cartells. Una mostra més del tracte de favor que tenen els conductors de les galeres amb el govern del PP i VOX», assenyalen.

«Queda demostrat una vegada més, que les ordenances i lleis no són per als conductors de les galeres. Fan el que volen, incompleixen les ordenances i lleis, es riuen de la Policia i no passa res. Només cal veure el que fan els dos conductors que estacionen darrere del bus turístic a Antoni Maura. Si els cartells publicitaris els hagués penjat qualsevol altre col·lectiu o empresa s'endurien una enorme sanció, però és clar als conductors de les galeres no se'ls sanciona», sentencia Guillermo Amengual, president de Progreso en Verd.

Els estables dels horrors de la Indioteria continuen igual

Amengual denuncia que després de diversos mesos de la «intervenció» de Cort als estables dels horrors de la Indioteria, els cavalls continuen malvivint en aquesta finca. «Poca cosa més a afegir. Aquestes són les mesures de Cort, no fer res», denuncia Amengual.