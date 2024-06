El Fòrum de la Societat Civil i COAIB posen al centre del debat el disseny urbà sostenible amb una xerrada amb Jeffrey Raven

El Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears (COAIB) i el Fòrum de la Societat Civil posen al centre del debat el disseny urbà sostenible organitzant una xerrada excepcional amb Jeffrey Raven, reconegut professor del New York Institute of Technology i expert internacional en disseny urbà sostenible i resilient. Aquest acte està emmarcat dins el cicle de xerrades del Fòrum Conversacions de les transicions i cal inscriure-s'hi aquí.

L'esdeveniment tendrà lloc el dimarts 25 de juny a les 18.00 hores a la seu del COAIB (carrer de la Portella, 14, Palma) i serà una oportunitat única per conèixer de prop les idees i perspectives d'un dels principals experts mundials en la matèria. La xerrada, que serà en anglès, abordarà temes clau per al futur de les nostres ciutats, com la sostenibilitat, la resiliència urbana i les millors pràctiques per a la planificació urbana en un context de canvi climàtic. L'acte serà presentat per Jaume Garau, del Fòrum de la Societat Civil, i per Joan Cerdà Ripoll, president de la Demarcació Mallorca del COAIB, que donaran la benvinguda als assistents i introduiran el ponent.

Raven és un especialista en disseny urbà sostenible, i la seva investigació s'aplica en la pràctica professional. Com a director del Programa de Postgrau en Disseny Urbà i Regional del NYIT del 2012 al 2020, va donar forma al programa perquè la professió del disseny urbà encaixés amb la visió fluida, interdisciplinària i global que es practica al segle XXI. La seva pràctica professional se centra en projectes de disseny urbà internacionals dels Estats Units i la transferència de coneixement. Els projectes al Golf Aràbic, l'Índia, el Sud-est Asiàtic, l'Europa de l'Est, Àfrica i els Estats Units inclouen comunitats de baixes emissions de carboni, resiliència climàtica, edificis verds i creixement intel·ligent.