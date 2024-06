MÉS per Palma i PSOE exigeixen que s'aclareixi l'agressió homòfoba patida per un jove en un autobús de l'EMT

MÉS per Palma ha exigit explicacions a l'equip de govern de l'Ajuntament davant l'agressió homòfoba patida per un jove en un autobús de l'EMT. Així mateix, ha proposat establir protocols d'actuació per a evitar aquestes situacions.

Els ecosobiranistes han condemnat la violència homòfoba i han traslladat la seva solidaritat a la víctima. A més, han instat l'EMT, al batle, Jaime Martínez, i al regidor de Mobilitat, Toni Deudero, a donar explicacions, així com a condemnar i investigar els fets.

«Necessitam mesures que ajudin a combatre fets tan condemnables com aquests», han subratllat. En aquesta línia, el regidor de MÉS per Palma Miquel Àngel Contreras ha anunciat que traslladarà al Consell de l'EMT i a l'Ajuntament la necessitat d'establir protocols d'actuació i de formació per al personal per a evitar aquestes situacions.

PSOE

El PSOE Palma ha acusat l'equip de govern de l'Ajuntament de «mirar cap a un altre costat» i «no donar explicacions» davant l'agressió homòfoba patida per un jove en un autobús de l'EMT.

Segons ha assenyalat el portaveu socialista a Cort, Xisco Ducrós, és «absolutament necessari» que l'equip de govern «condemni» aquest fet «tan greu».

Per això, els socialistes han exigit la convocatòria extraordinària i urgent del Consell d'Administració de l'EMT perquè es donin «les explicacions necessàries» davant un fet que, han insistit, és «molt greu» i «inacceptable».