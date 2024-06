Les XII Jornades de Qualitat en el Control de la Radioactivitat Ambiental arriben a Palma

El Laboratori de Radioactivitat Ambiental (LaboRA) de la Universitat de les Illes Balears (UIB) organitza les XII Jornades de Qualitat en el Control de la Radioactivitat Ambiental, que representen un esdeveniment fonamental per a professionals dedicats a aquest àmbit.

Les jornades serveixen com a plataforma de debat i intercanvi de coneixement entre experts i grups de recerca de diferents camps, inclosos professionals d’universitats, institucions, centres de recerca, empreses, associacions i tots aquells interessats a millorar la qualitat en el control de la radioactivitat ambiental.

Del 4 al 7 de juny de 2024, l'hotel Occidental Platja de Palma acull aquest esdeveniment, que rep la col·laboració en l’organització del Consell de Seguretat Nuclear, el suport de la Societat Espanyola de Protecció Radiològica (SEPR) i la Societat Nuclear Espanyola (SNE), així com el suport tècnic d’UIBCongrés.

Les jornades inclouran sis sessions que abordaran temes com els mètodes de determinació d'isòtops de Ra en el medi ambient, l'anàlisi de matrius complexes provinents de desmantellament de CCNN, la compra i el subministrament de patrons, l’actualització de procediments de mostreig, el rol dels laboratoris en situacions d'increment d'activitat i, finalment, la validació de mètodes en matrius complexes.

Tots els ponents són experts en la temàtica de la seva ponència, i compartiran els més de 20 anys d’experiència amb altres professionals del sector de la protecció radiològica i amb joves investigadors.

S’espera la participació de més de 120 professionals i, per això les jornades no només ofereixen una oportunitat d'aprenentatge, sinó que també són un entorn ideal per establir nous contactes i possibles col·laboracions.