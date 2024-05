[VÍDEO] Demanen al govern de Palma que aturi les seves agressions contra el català i torni al consens

La Plataforma per la Llengua ha demanat al batle de Palma, Jaime Martínez, que «deixi de ballar al so de la ultradreta antimallorquina» per tal de mantenir-se al poder i torni al consens de 40 anys en defensa de la llengua pròpia.

Antoni Martiàñez, en representació de l'ONG del català, ha intervengut al ple de l'Ajuntament per a recriminar «les polítiques d'odi i persecució» que PP i VOX duen a terme contravenint la Constitució espanyola, l'Estatut d'Autonomia i la Llei de Normalització Lingüística, així com el mateix deure dels poders públics de protegir la nostra llengua.

Martiàñez ha recordat que aquesta és ja la tercera vegada que la Plataforma per la Llengua ha d'intervenir al ple en aquesta legislatura per a demanar que s'aturin les agressions al català, que són també «una agressió als drets de tots els ciutadans».

El representant de la Plataforma per la Llengua ha lamentat que l'Ajuntament precaritzi encara més la situació de minorització que arrossega la llengua i ha acusat el batle de «crispar l'ambient» amb les seves decisions.

«Milers de persones varen donar el passat 5 de maig una resposta contundent al seu paper de comparsa de la ultradreta, omplint la Plaça Major de Palma», ha remarcat i ha reclamat al batle que rectifiqui totes les mesures que, en pocs mesos, ha pres en contra del català i que acabaran generant que «esdevengui una llengua de segona categoria, supèrflua, prescindible i residual».

En la seva intervenció, el representant de l'entitat ha tirat en cara al batle totes i cadascuna de les mesures que ha pres en aquest sentit, com ara haver suprimit el requisit del català per a accedir a determinats llocs de feina a l'administració, haver deixat de considerar el català com a llengua prioritària cap al ciutadà, haver suspès el Servei de dinamització lingüística i el domini .cat de la web municipal, a més d'haver castellanitzat els premis Ciutat de Palma.