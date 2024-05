XXVIII Jornades de psoriasi i artritis psoriàsica al Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears

Aquest dijous, dia 30 de maig, a les 18 hores, tendran lloc al Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (passeig de Mallorca, 42 de Palma) les XXVIII Jornades de psoriasi i artritis psoriàsica, amb el lema «Psoriasi. Què està a les meves mans?» L’acte va dirigit a pacients, familiars i professionals sanitaris. Tot i que l’entrada és lliure i gratuïta cal inscriure’s al codi QR.

El programa serà el següent: inauguració a les 18 hores; a les 18.15 Rosa Taberner, dermatòloga de l’Hospital Universitari Son Llàtzer, parlarà de psoriasi i hàbits saludables; a les 18.35 Joana Nicolau, endocrina i nutricionista de l’Hospital Universitari Son Llàtzer, explicarà la importància de la nutrició; a les 18.55, la psicòloga Cati Llodrà farà referència a la qüestió sobre com afrontar la malaltia; a les 19.15, Vicenç Rocamora, dermatòleg de l’Hospital de Manacor, analitzarà l’exercici físic com a part del tractament; per la seva banda, a les 19.35, la dermatòloga de l’Hospital Comarcal d’Inca, Beatriz Bartolomé, reflexionarà sobre la psoriasi i l’embaràs i, finalment, es presentarà el llibre Caminando con la artritis de M. Isabel Pérez, delegada de ConArtritis-Mallorca. A les 19.55 es donaran per acabades les jornades.