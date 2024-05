Es faran visites guiades al cementeri de Palma el darrer dissabte de cada mes

L'Empresa Funerària Municipal (EFM), en col·laboració amb el grup de teatre Teatrix, ha programat un total de 12 visites guiades en horari de matí durant el darrer dissabte de cada mes al cementeri de Son Tril·lo, a Palma.

L'Ajuntament ha detallat que la primera ruta de 120 minuts serà aquest dissabte, a les 11.00 hores, i també hi haurà altres sis visites nocturnes en les jornades del 21 i 22 de juny, i els dies 18, 19, 25 i 26 d'octubre.

El propòsit de la iniciativa és donar a conèixer el cementeri a la ciutadania, posant en valor el seu conjunt artístic i escultòric. Amb un itinerari informatiu i dramatitzat, el passeig està pensat per a tota la família, que coneixerà més detalls sobre els jardins, mausoleus o catacumbes del cementeri.

A més, els textos que es dramatitzaran durant la trobada seran d'autors com Carlos Garrido, Joan Alcover, Josep María Llompart i Emili Darder.

Cal esmentar que l'activitat té un preu de vuit euros per al públic en general i de set euros per als menors, majors de 60 anys i grups de deu o més persones, l'adquisició dels tiquets es pot fer a través de la pàgina web i per aplicació.