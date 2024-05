Palma, bars i ciència: torna el festival Pint of Science

Pint of Science (PoS) 2024, el festival internacional de divulgació científica que proposa una trobada entre públic i investigadors capdavanters als bars, torna a Palma en la seva quarta edició. Des de la seva creació el 2013, aquest esdeveniment de divulgació científica se celebra de manera simultània i coordinada per tota la geografia espanyola i en altres ciutats d’arreu del món.

A Palma, científiques i científics de l’Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC, CSIC-UIB), de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB), exposaran les seves investigacions i avenços més avantguardistes durant els dies 13, 14 i 15 de maig al cafè A Tres Bandas de la plaça de Barcelona, a Palma.

En total, 13 ponents, al llarg de 12 xerrades, exposaran un ampli ventall de temes —biodiversitat mediterrània, xarxes socials, biologia cel·lular, la naturalesa del dolor, la personalitat dels peixos, la física quàntica, l’aprenentatge de llengües, entre d’altres— i compartiran sempre la mateixa directriu: fer-ho de la manera més amena i accessible per a tothom, en un ambient informal i distès.

Així, des de l’interior d’un bar, el públic podrà explorar qüestions com el funcionament del nostre sentit del gust, com la intel·ligència artificial ens pot ajudar a protegir la posidònia oceànica, l’impacte que tenen les espècies invasores en el nostre ecosistema, com aprenem i prenem decisions basades en les nostres experiències, o què són les vesícules extracel·lulars. Aquestes i altres propostes s’exposaran de franc durant els tres dies que dura el festival.

Pint of Science tindrà lloc a Palma els dies 13, 14 i 15 de maig al cafè A Tres Bandas de la plaça de Barcelona. Totes les sessions començaran a les 19 hores. L’entrada és lliure, fins a completar aforament.

L’actualitat i diversitat de temes científics, components del programa del festival

Dilluns 13 de maig, l’IFISC obrirà el festival amb quatre xerrades que ens permetran obrir-nos al fascinant món dels sistemes complexos. David Abella ens mostrarà com les dinàmiques urbanes es poden estudiar usant principis similars als de la mecànica de gasos, i exposarà temes com la segregació i la mobilitat a les ciutats. José Antonio Almanza aprofundirà en l’enigma del dimoni de Maxwell, i explorarà la relació entre entropia i informació i el seu impacte en la termodinàmica. Beatriz Arregui analitzarà les interaccions d’alt ordre a les xarxes socials mitjançant xarxes egocèntriques temporals, i en destacarà la importància en l’estructura de les xarxes. Finalment, Àlex Giménez argumentarà com la intel·ligència artificial i l’observació satel·litària estan revolucionant la conservació de les praderies marines de Posidonia oceanica a la Mediterrània.

Dimarts 14 serà el torn dels investigadors de la UIB. Andreu Miquel Amengual abordarà les vesícules extracel·lulars derivades de plaquetes, i n’explicarà la funció com els WhatsApp de la cèl·lula i el seu potencial en la medicina regenerativa per curar ferides cròniques. Marta Rivera ens portarà en un viatge al centre de l’aprenentatge de llengües, i revelarà com aquest procés ofereix una finestra única per comprendre el funcionament del cervell. Carolina Sitges i Núria Garcia exposaran la complexa naturalesa del dolor, des de com el nostre cos el percep fins a com el nostre cervell el processa i els factors que modulen aquesta percepció. Finalment, Tomás Lejarraga explorarà com aprenem i prenem decisions basades en les nostres experiències en un món ple d’incertesa, i destacarà alguns fenòmens que compliquen aquest aprenentatge.

Dimecres 15 donarà cloenda al festival la ciència per a la vida i el medi ambient que es desenvolupa a l’IMEDEA. Andrea Anton obrirà la jornada parlant sobre les espècies invasores marines, amb un enfocament especial en les que afecten les illes Balears, i examinarà tant els problemes com les solucions potencials. Josep Alòs explorarà la diversitat i els cronotips en peixos, i exposarà com les pràctiques de pesca estan alterant els seus patrons naturals d’activitat i les implicacions ecològiques i econòmiques que té aquest fet. Alejandro Valenzuela ens portarà en un recorregut arqueozoològic per la Mediterrània, i ens descobrirà els secrets que els ossos de les illes guarden sobre la història de la fauna insular i l’impacte humà. Finalment, Isabel Donoso explicarà l’arquitectura de la biodiversitat, i destacarà la importància de les interaccions ecològiques com la pol·linització i la dispersió de llavors, i com el canvi global afecta aquests processos vitals.

El programa complet es pot consultar al web del festival PoS: <https://pintofscience.es/events/palma-mallorca >.

Un festival de divulgació científica d’índole internacional

Pint of Science (PoS) 2024 se celebrarà en les mateixes dates a 26 països dels cinc continents. PoS pretén, des de la seva creació el 2013 a l’Imperial College de Londres, acostar els investigadors al públic i aprofitar l’ambient relaxat i amigable dels bars per facilitar-ne la interacció.

Amb 67 seus, entre les quals hi ha Palma, Espanya se situa com el segon país amb més participació d’investigadors i públic. Concretament, en aquesta 10a edició torna a batre rècords: més de 500 xerrades amb la participació de més de mig miler de científics i científiques. La primera edició de les Balears va aterrar a Palma el 2017 de la mà de l’IFISC (UIB-CSIC).