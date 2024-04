Associació d'Usuaris del Tren: «A Palma ja hi ha prou aparcaments soterrats que indueixen a anar al centre de la ciutat amb el cotxe»

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha anunciat l'inici de l'estudi de viabilitat economicofinancera per a construir un aparcament públic subterrani al solar de l'antiga estació d'autobusos de Palma, situat en el carrer d’Eusebi Estada.

L’Associació d'Usuaris del Tren ha trobat necessari expressar el seu rebuig a «aquest projecte de nou macro aparcament soterrat de tres o quatre plantes i amb una capacitat per a 350 o 400 cotxes a l'antiga estació d'autobusos de Palma».

«Creim que a Palma ja hi ha prou aparcaments soterrats que indueixen a anar al centre de la ciutat amb el cotxe i el que cal és reduir el transit motoritzat, la contaminació acústica i les emissions de gasos contaminants. Palma necessita que hi hagi menys cotxes, més zones segures per a vianants, menys pol·lució», han remarcat.

Per a l'Associació, SFM ha de tenir com a prioritat «resoldre la insuficiència del servei i la manca de capacitat que té per poder absorbir una part important dels usuaris de cotxe privat tal com recomanen les directrius europees».

Com a exemple, l'Associació d'Usuaris del Tren proposa «més cobertura horària els matins i els vespres, més freqüències en hores punta, supressió de tots els passos a nivell, prolongació de la xarxa ferroviària fins Artà i Capdepera, Port d’Alcúdia, Aeroport i Santanyí».

Finalment, sol·liciten a SFM i a la Conselleria de Mobilitat, que:

- No inverteixin per a facilitar encara més la mobilitat en cotxe a Palma.

- Prioritzin la mobilitat ferroviària per ser la més sostenible i la que menys contamina.

- Accelerin en la mesura possible les millores i reivindicacions que lliuràrem a la Conselleria el passat dia 10 d’abril.