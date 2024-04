La UIB se suma a la 'Declaració de Barcelona' per a obrir l'accés a les dades de les investigacions científiques

La Universitat de les Illes Balears (UIB) s'ha unit a les més de 30 universitats i centres de recerca que han impulsat la 'Declaració de Barcelona' per a promoure un accés obert a les dades de les investigacions científiques.

Les entitats signants de la declaració es comprometen a liderar la transformació de la forma en què s'utilitza i produeix la informació d'investigació, segons ha indicat la UIB en un comunicat.

En la seva proposta, aquestes institucions acorden que l'obertura serà el valor per defecte de la informació de la investigació que utilitzen i produeixen, que treballaran amb serveis i sistemes que secundin i permetin obrir la informació de la investigació, que donaran suport a la sostenibilitat de les infraestructures per a la informació oberta de la recerca i reforçaran l'acció col·lectiva per a accelerar la transició cap a l'obertura de la informació de la investigació.

La informació de la investigació, a vegades també denominada metadades, inclou les metadades bibliogràfiques, com a títols, resums, referències, dades d'autors, dades d'afiliació i dades sobre llocs de publicació; les metadades sobre programari de recerca, les dades d'investigació, mostres i instruments, la informació sobre finançament i subvencions, i la informació sobre organitzacions i col·laboradors en recerca.

Les entitats signants de la 'Declaració de Barcelona' consideren que, amb «massa freqüència», la presa de decisions en la ciència es basa en informació tancada de la investigació. La metainformació de la investigació està tancada en infraestructures propietàries, gestionades per proveïdors amb ànim de lucre, que «imposen severes restriccions a l'ús i la reutilització de la informació».

Les més de 30 organitzacions signants de la 'Declaració de Barcelona' argumenten que la informació oberta de recerca permet prendre decisions de política científica basades en evidències transparents i dades inclusives.

Permet també que la informació utilitzada en avaluacions d'investigació sigui accessible i auditable per les persones avaluades, i permet que el moviment global cap a la ciència oberta se sustenti en una informació totalment oberta i transparent. La 'Declaració de Barcelona' sobre Informació Oberta d'innovació ha estat elaborada per un grup de més de 25 experts en informació de recerca, en representació d'organitzacions que duen a terme, financen i avaluen la recerca, així com organitzacions que proporcionen infraestructures d'informació de'investigació.