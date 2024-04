Llorenç Romera Pericàs recitarà al Dimarts de Poesia, dimarts 16

El col·lectiu Fil de pua organitza aquest dimarts, 16 d'abril, a les 19.30 hores, a l'Agua Bar, (carrer Jaume Ferrer) a la barriada de sa Llotja de Palma; la 58 sessió dels Dimarts de Poesia. El convidat del recital poètic és Llorenç Romera Pericàs, líder del grup Salvatge Cor, compartint el protagonisme amb la coca misteriosa feta pel poeta Àngel Terron.

Llorenç Romera, recentment, ha publicat un nou poemari, 'Ca nostra és un abisme', a la col·lecció Balenguera de Nova Editorial Moll. També és autor del poemari 'I l'ànima em penjava així', premi Joan Duch per a joves escriptors.

'Ca nostra és un abisme' conté 36 poemes, la majoria breus, als quals Llorenç Romera fa servir la casa com a metàfora, amb versos crus, despullats, de vegades amb finals com a destralades o amb fragments tatxats, com si es tractés d’un palimpsest. El poeta s’interroga i ens interroga, amb un llenguatge al mateix temps reflexiu i apassionat: «Som escull / d’un dir / cruis dedins d’un marc / cruis d’aquest ca nostra».