Proposen a l'Ajuntament d'Inca que compri la plaça de toros per a crear-hi una biblioteca

La Fundació Franz Weber ha proposat a l'Ajuntament d'Inca que compri la plaça de toros per crear una biblioteca en el seu interior i reformular els espais com a recinte sociocultural de múltiples usos, i no per a esdeveniments tauromàquics.

Segons ha indicat la Fundació aquest dilluns en un comunicat, per realitzar aquesta mesura es podrien sol·licitar fons associats a l'u per cent cultural que cada any el Ministeri de Cultura reparteix en multitud de projectes, incloent-hi rehabilitacions d'infraestructures dedicades a fins molt diversos en el marc de les seves competències.

Això permetria comprar el recinte i adaptar-lo, com ja succeeix en altres municipis com per exemple la reforma integral realitzada a Viana do Castelo, a Portugal, han afegit.

Els naturalistes han remarcat, en aquest sentit, que cada vegada més municipis en diferents països decideixen donar altres fins a les seves places de toros, des de la transformació en espai de caràcter comercial fins a nous establiments d'allotjament, per la qual cosa la proposta sobre Inca «podria assolir molt bons resultats a mitjà termini i captar fons privats».

També han plantejat una reforma respectant el seu caràcter de singularitat patrimonial que proporcionaria un ús diari i possibilitats per a proporcionar concerts, representacions teatrals, esdeveniments esportius o qualsevol altra proposta.

Fent referència a l'Enquesta d'Hàbits i Pràctiques Culturals 2021-2022, elaborada pel propi Ministeri de Cultura, els naturalistes han recordat que una «amplíssima majoria» de la població balear va declarar que no van mai a corregudes de toros.